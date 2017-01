Tracker 2017: mais recheado e turbinado

00:00 · 23.01.2017 por Camila Marcelo* - Repórter

O interior conta com novo painel. O quadro de instrumentos, por exemplo, inclui um completo computador de bordo que informa até a vida útil do óleo em percentual. Na LTZ, agora vem também com partida botão ( Fotos: Divulgação )

O design do novo Tracker já tinha sido apresentado à mídia, faltava apenas a segunda e melhor parte: testar o motor 1.4 turbo flex de até 153cv de potência, o qual passa a incorporar todas as três versões agora do modelo.

Para atender essa missão, embarcamos com exclusividade no Ceará a Detroit para rodar por cerca de 150km pelas ruas americanas. O carro escolhido foi o Premier, o nosso top LTZ americano. As diferenças? Ele é só a gasolina (não há flex no EUA), a suspensão tem uma calibração diferente (afinal, no Brasil tem que se adequar às vias cheias de imperfeições, por isso é mais firme por aqui) e vem com o incrível 4G LTE com wifi (longe de ser realidade aqui no País). Fora esses detalhes, os itens de série são bem parecidos aos nossos.

De mudanças, a dianteira está renovada, para deixar o DNA semelhante à toda família GM, com capô, faróis, grade, para-choque e os para-lamas redesenhados. Na traseira, o para-choque mudou, assim como as lanternas, e as rodas 18" ganharam novo design.

Os equipamentos tem adição da direção elétrica progressiva, luz de condução diurna, multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, volante com controle de áudio, telefone e velocidade de cruzeiro, start/stop, ajuste de profundidade somado ao de altura na coluna de direção, OnStar com pacote Exclusive, o qual conta com os serviços de concierge, segurança, emergência, app, diagnóstico e navegação. Todos já vêm na versão LT, que mantém o mesmo preço do ano passado: R$ 79.990.

Na LTZ, as novidades adicionadas continuam com abertura das portas por sensor de aproximação, faróis tipo projetor com luz de condução diurna em Led, lanternas em Led, partida sem chave e teto solar elétrico. Além disso, entre os inéditos de segurança, dois deles são comuns ao da Trailblazer: o alerta de ponto cego (para auxiliar na mudança de faixa por uma luz no retrovisor) e a câmera de ré com alerta de movimentação traseira (com sensor capaz de detectar aproximação de veículos na perpendicular), muito úteis no uso urbano, para sair de vagas e circular na estrada. Ele é oferecido por R$ 89.990. Se tiver ainda o airbag de cortina e lateral, totalizando seis airbags, a LTZ fica por R$ 92.990.

Pelas ruas

O novo motor turbo, combinado ao câmbio automático de 6 velocidades com a função Active Select (ativa uma condução manual), proporcionou trocas suaves, boas respostas de frenagem e aceleração, e uma promessa de ser 15% mais econômico, por ter ganho o sistema start/stop. As médias com gasolina são de 11,7 km/l na estrada e de 10,6 km/l na cidade. Com etanol, é 8,2 km/l e 7,3 km/l, respectivamente.

Por divulgar melhora no silêncio da cabine em 11%, surpreendeu ter ouvido um ronco alto do motor quando é exigido mais dele, porém nada que incomode. De acordo com a marca, a aceleração é em 9,4 segundos, dois a menos que o modelo anterior, e a velocidade máxima agora é 198 km/h.

Para quem senta atrás, possui um bom espaço interno, no entanto peca por não ter saída de ar traseira. Fez muita falta no inverno de -14º de Detroit e com certeza também é relevante para equilibrar a temperatura interna nos dias de calor de Fortaleza.

Na loja

Quem quiser vê-lo de perto ou fazer o próprio test-drive, não necessita ir tão longe e nem é preciso agendar. O modelo já está disponível no estoque das concessionárias de Fortaleza.

Ele é oferecido em cinco cores: branca, preta, prata e o inédito vermelho "Baroque" e cinza "Graphite", sendo o vermelho o único que não causa alteração no preço final. Para metálicos fica R$ 1.500 ou R$ 650 pelo branco.

No caso do Onstar, lembrando que a primeira anuidade é gratuita. Depois, quanto ao Exclusive de série, fica R$ 80 o pacote. Se o motorista quiser, pode migrar para um mais básico, como o Safe de R$ 50, já com alerta de segurança, diagnóstico avançado e sensor para prevenir furto. Ou o Protetec de R$ 65,00, com destaques como monitoramento em rota e botão SOS no veículo.

*A repórter viajou a Detroit (EUA) a convite da Chevrolet

Ficha técnica

Motor: 1.4l turbo flex

Potência: 150cv a 5600rpm (g) / 153 cv a 5200 rpm (e)

Torque: 235 Nm a 2100 rpm (g) / 240 Nm a 2000 rpm (e)

Transmissão: automática de seis velocidades

Aceleração: 9,4 segundos

Velocidade máxima: 198 km/h

Consumo: 11,7 km/l na estrada e de 10,6 km/l na cidade (com gasolina) / 8,2 km/l na estrada e 7,3 km/l na cidade ( com etanol)

Tração: dianteira

Porta-malas: 306 litros

Versões/preços

Lt - R$ 79.990

Sistema Start/Stop

Direção elétrica progressiva

Luz de condução diurna

Volante com controle de áudio, telefone e velocidade de cruzeiro

Rodas de alumínio aro 16

Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

Rack de teto

Onstar com pacote "Exclusive"

LTZ - R$ 89.990

Alerta de ponto cego

Câmera de ré com alerta de movimento traseiro

Teto solar elétrico

Rodas de alumínio aro 18

Banco do motorista com ajuste lombar elétrico

LTZ -R$ 92.990

Airbag lateral e de cortina