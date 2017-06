Testamos o SUV compacto WR-V

00:00 · 12.06.2017 por André Marinho - Editor

Com o alto interesse do público pelos SUVs as principais marcas instaladas no País não descuidaram e trataram de oferecer opções para esse público ávido por conforto, espaço interno e altura elevada do solo.

A japonesa Honda agiu rápido e na sequência do sucesso do HR-V não tardou em lançar um SUV compacto, o WR-V, em março.

Já havíamos testado o carro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Agora chegou a vez de ter nossas impressões na zona urbana de Fortaleza.

Sim só na área urbana, afinal a proposta do WR-V é de ser um SUV urbano, nem pensar em trilhas pesadas, tração 4x4 ou tração com reduzida.

Mas nem por isso a montadora descuidou dos detalhes relativos a suspensão bem trabalhada, altura elevada do solo, bom conjunto de motor e câmbio e boa posição de dirigir.

O principal mérito do WR-V é a suspensão que consegue absorver as irregularidades do piso. Chegamos a elogiar esse aspecto do carro depois das primeiras impressões ao dirigir. E agora, no dia a dia nas ruas mal conservadas da capital cearense, o carro mostrou que é valente em enfrentar obstáculos urbanos, como valetas e lombadas.

O jeito parrudo do WR-V ajuda a transmitir uma ideia de robustez e tem conquistado muita gente. Vem com frente exclusiva, com novos faróis, grade e capô, tudo desenvolvido para o modelo com apelo aventureiro.

O resultado agrada, e traseira chama atenção pelo inusitado - é exótica e convida a um olhar diferenciado.

Na parte interna, o WR-V quase não tem diferenças em relação ao Fit, o que é um elogio e vantagem. As novidades no modelo com apelo aventureiro ficam por conta apenas de detalhes, como a padronagem de tecido dos bancos e das laterais das portas. A ergonomia é boa, com comandos bem localizados e fáceis de serem acionados. A central multimídia tem funcionamento intuitivo e prático.

Na questão do espaço interno, assim com o Fit, o WR-V conta com a versatilidade do sistema de bancos dobráveis e rebatíveis, o que torna possível até levar uma bicicleta, deixando apenas os bancos da frente para serem ocupados.

Sem rebater qualquer assento, o porta-malas tem 363 litros. E há como os cinco ocupantes viajarem sem aperto nos bancos revestidos de tecido de bom gosto, porém, simples.

Feito em Sumaré

Ele é montado na fábrica da Honda em Sumaré (SP) - junto de Civic, HR-V, City e Fit. O WR-V tem diversas similaridades com o Fit. A começar pela plataforma. Só que o crossover é 4 cm mais largo (1,73 m) devido a bitolas maiores, 7 cm mais alto (1,60 m) por causa da suspensão, pneus e rack de teto e tem a distância entre-eixos de 2,55 m - 2 cm de ganho já que os dois eixos foram deslocados. O comprimento de 4 m é igual. Sem dúvida, um Fit anabolizado.

O resultado efetivo do aumento das medidas é o ganho em espaço - principalmente o traseiro. Além da modularidade dos bancos, que permite levar pranchas, bicicletas ou até mesmo um vaso de planta em pé (como, a propósito, no Fit), os passageiros de trás vão bem acomodados com espaço suficiente para cabeça e pernas. Os itens de série são numerosos.

A versão EX traz, entre outros, ar-condicionado analógico, rádio com CD, USB, entrada auxiliar, Bluetooth e uma tela de 5" não sensível ao toque. Camêra de ré, quatro airbags (dianteiros e laterais), luzes diurnas em LED e faróis de neblina.

A configuração EX adiciona mais dois airbags (de cortina) e central multimídia com tela tátil de 7" com GPS integrado e leitor de cartão de memória. O volante é multifuncional.

Testamos o modelo top, EXL e o resultado mais do que agradou. É uma excelente opção de compra e deve ser pensada e testada antes de uma decisão final. Os bons resultados em vendas no Brasil e em Fortaleza não me deixam mentir sobre isso.

Em Foz do Iguaçu, quando testamos o carro em março, no percurso do hotel às Cataratas e na passagem por Itaipu, o conjunto propulsor atendeu as necessidades do crossover, que pesa 1.130 quilos, mais condutor e três acompanhantes. Nos trechos urbanos, o câmbio continuo variável (CVT) distribuiu bem os 115 cv a 116 cv e a força (torque) de 15,2 kgfm a 15,3 kgfm do motor 1.5 16V com baixo ruído interno, que aumenta na estrada, em velocidades mais elevadas e nas retomadas de velocidade. As opções S (Sport) - garante um comportamento mais esportivo, e a L (Low) -, aumenta o torque e o freio-motor. De acordo com o Inmetro, o SUV faz 11,7 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada com gasolina, e 8,2 km/l (cidade) e 8,7 km/l (estrada) com etanol.

Ficha técnica

Motor: 1.5 l, flex

Potência: 116 cv (etanol)/115 cv (gasolina)

Torque: 15,3 (kgf.M)

Transmissão: automática, CVT

Porta-malas: 363 LITROS

Tanque: 45 LITROS

Peso: 1.123 KG

Tração: dianteira

Direção: elétrica

Freios: à disco discos ventilados

Preço: R$ 84.390 (EXL)/ R$ 80.390 (EX)