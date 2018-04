Testamos a nova picape L200

00:00 · 30.04.2018 por André Marinho* - Editor

Novo sistema multimídia tem tela de 7" e vem equipado com Android Auto e Apple Car Play, áudio streaming de última geração e conexão WiFi

Mitsubishi sempre foi sinônimo de 4x4. Tem seu DNA nos carros tracionados e a picape L200 é uma espécie de ícone para os trilheiros. Fomos até Catalão, Goiás, Centro Oeste do Brasil, berço da fábrica da marca no País. A visita rendeu conhecer por dentro a moderna planta, bem como ver ao vivo a pista de teste e também um test drive completo com mais de 100 km de percurso em terrenos sem aderência a bordo da versão top de linha da picape 2019. E no teste a picape foi aprovada com louvor.

A família L200 Triton Sport conta agora com cinco novas versões, cada uma com uma identidade própria. O modelo HPE-S passa a ser o topo de linha e vem com rodas novas rodas de 17", que trazem ainda mais sofisticação, robustez, desempenho dinâmico e segurança para rodar em qualquer piso. Os novos faróis Dark Chrome acompanham o design e a grade frontal exclusiva traduz a identidade visual da linha L200 Triton Sport, com um design único e sofisticado, valorizando ainda mais as linhas do para-choque dianteiro, e ainda melhora a performance de refrigeração. O novo sistema multimídia tem tela capacitiva de 7" e vem equipado com Android Auto e Apple Car Play, áudio streaming de última geração e conexão WiFi, que permite o acesso a aplicativos nativos, como Waze e Spotify.

A versão HPE vem com rodas diamantadas de 16", grade e faróis Dark Chrome, que estão integrados com o visual da parte dianteira. O sistema multimídia também é equipado com Android Auto e Apple Car Play, que permite uma conexão rápida e fácil com os principais smartphones do mercado.

Outra novidade da linha 2019 é a versão GLS Automática, que chega para complementar a gama de produtos e oferecer uma versão moderna e atrativa para os consumidores. O modelo possui grade frontal cromada customizável e retrovisores e maçanetas Body Color. A versão de entrada é a GLX com câmbio manual de seis velocidades e tração 4x4 Easy Select com acionamento eletrônico. O veículo possui novas rodas e pneus ATR 16", maçanetas, retrovisores e grade frontal Black, além de faróis com máscara negra. Completando a linha 2019 está a versão GL, que faz sua estreia no modelo "Sport". A picape é destinada a frotistas e empresas que necessitam de um modelo robusto e eficiente para o trabalho.

"Todas as versões, desde a GL até a HPE-S são equipadas com o mesmo motor, o moderno 2.4L em alumínio. Ou seja, mesmo quem precisa de um carro para o trabalho pesado vai encontrar uma motorização moderna e de qualidade", destaca Reinaldo Muratori, diretor de planejamento da Mitsubishi Motors.

Produzida em Catalão (GO), a L200 Triton Sport foi concebida no conceito Ultimate Sport Utility Truck, que se traduz em estilo dinâmico e atlético, com esportividade e prazer ao dirigir, sem perder a sofisticação, conforto e o silêncio dos veículos de passeio, unindo a praticidade e durabilidade para usos comerciais.

Somado a tudo isso, o know-how que a Mitsubishi Motors tem no off-road, com 11 títulos no Rally dos Sertões na geral e outros inúmeros em diversas categorias. A marca promove regularmente competições off-road há mais de 20 anos. A Mitsubishi Cup é referência quando o assunto é rali cross-country de velocidade e a montadora é a única que produz carros de competição na linha de produção.

Os cinco modelos da L200 Triton Sport são equipados com o moderno motor 2.4L turbo diesel, em alumínio, com 190cv e 43,9 kgf.M de torque. É a primeira picape do mundo a usar um motor em alumínio, que resulta em menos peso e mais performance. São cerca de 30 quilos a menos somente no motor.

*O editor viajou a Catalão (GO) a convite da Mitsubishi