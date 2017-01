SUVs e picapes dominam os EUA

00:00 · 16.01.2017 por Camila Marcelo* - Repórter

A primeira aparição do Ford EcoSport no Brasil será na primeira metade deste semestre com o motor 2.0. Depois, ele chegará com o propulsor 1.5 de três cilindros e ainda na opção 4x4. Além do design, outra novidade é o câmbio agora automático

A apostar grande na mobilidade eficiente foi a chave da maioria das marcas neste 29° Salão de Detroit. A Ford, por exemplo, dedicou parte dos seus 25 minutos de apresentação falando acerca desse tema e da sua promessa de lançar 13 novos modelos elétricos nos próximos cinco anos. Também revelou a picape mais vendida dos EUA: F-150, o grande destaque seu neste ano. Porém, o que fez arrancar aplausos dos jornalistas locais foi o anúncio do retorno da Ranger em 2019 e do clássico para os EUA: o Bronco, em 2020.

Já para o Brasil, o que interessava foi deixado somente para ser exibido no estande: o EcoSport. Por ser um modelo completamente novo aos americanos, não esteve no Salão do Automóvel de São Paulo do ano passado, marcando presença em um evento em Los Angeles. Porém, falta pouco para vê-lo em nossas ruas.

Assim como seu modelo anterior, ele será apresentado em vários momentos ao longo de 2017. A primeira aparição será ainda na metade deste semestre, com o motor 2.0 emprestado do companheiro Focus. Depois, será a vez do motor 1.5 de três cilindros e, posteriormente, da opção com tração nas quatro rodas. Uma curiosidade: o câmbio também irá mudar, será agora automático e não mais o automatizado powershift. Quando o assunto é estepe, haverá opção com e sem o pneu sobressalente na tampa do bagageiro. E nesta semana, a partir do dia 18, vamos ouvir falar de Mustang também com muitas novidades. Ele não esteve no Salão em sua versão mais recente, mas será revelado em breve.

Chevrolet

Ao contrário do EcoSport, estava o Equinox. Apenas uma mudança aos americanos, porém uma proposta completamente nova ao Brasil. Na festa de fim de ano da Chevrolet, o vice-presidente da marca, Marcos Munhoz, prometeu um produto novo e uma aposta alta em SUV no Brasil, então as fichas estão neste carro, o qual nos EUA vem com os motores 1.5 turbo e 2.0 turbo combinados com câmbio automático de nove velocidades e um 1.6 turbodiesel. A previsão é que venha direto do México no segundo semestre para substituir a Captiva, com preço na faixa dos R$ 140 mil. Ao seu lado estava a nova geração do SUV Traverse, recheado de muitos equipamentos e uma boa opção para levar oito pessoas, com direito a um motor V6 3.6 litros e o 2.0 turbo. Mas, ele ficará só para os EUA.

CR-V chega em sua quinta geração nos EUA, mostrando como ficaria possíveis mudanças no design no Brasil, como dianteira nova, com nova grade e faróis; diferente design das rodas e novas lanternas. Este novo SUV não tem previsão no País

Toyota

Enquanto no Salão de São Paulo foi revelado como conceito, o futuro SUV da marca no Brasil está em fase de pré-produção em Detroit, sendo já vendido na Europa. Não tem confirmação de quando o CH-R chegará por aqui, porém, se seguir o exemplo norte-americano será vendido em duas versões (XLE e XLE Premium) e dentre os equipamentos estão ar-condicionado de duas zonas, dez airbags, alerta de mudança de faixa, tela de multimídia de 7", painel TFT colorido de 4,2" e rodas aro 18.

Honda

As atenções estavam voltadas para a minivan Odyssey 2018, que exibia uma nova transmissão automática de 10 velocidades. Porém, ao Brasil, a exibição da 5ª geração do CR-V era mais interessante, mesmo não anunciado quando as mudanças virão ao País.

*A repórter viajou a Detroit (EUA) a convite da General Motors do Brasil

