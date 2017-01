SUV continua forte no mercado global

00:00 · 09.01.2017

Volkswagen ampliou a família do Tiguan com uma nova versão, 11 cm maior no entre-eixos. Por ser um pouco maior, será batizada de Allspace no mercado europeu. Na América do Norte e na China será chamado somente de Tiguan

A aposta aparentemente seguirá em alta nos utilitários esportivos neste ano. A Volkswagen, por exemplo, apresentou pela primeira vez a nova versão do Tiguan, um pouco mais comprida do estilo que conhecemos. Até por isso que no mercado europeu ele receberá um nome diferente, será Tiguan Allspace. Entre as principais características está a adoção de entre-eixos 11 cm maior e uma extensa lista de equipamentos. Fora a Europa, a versão irá para América do Norte e China. Ele será lançando apenas no segundo semestre.

Audi

Com o Q8, ela revelou um novo segmento para a categoria de SUVs grandes em forma de conceito. No design, a dianteira traz a grade octogonal, que está mais larga comparando a todos os modelos atuais de produção da marca. Ela fica bem projetada para a frente, esculpida tridimensionalmente.

Uma curiosidade é que muitos elementos estéticos vem dos Audi Ur-quattro da década de 1980, como uma coluna C extremamente reta e larga (localizada entre o assento traseiro e o porta-malas) e para-lamas proeminentes.

Honda

No estande da japonesa chega a 5ª geração da minivan Odyssey. O modelo 2018 teve seu desenho remodelado, com estrutura mais baixa e larga que a anterior. Também teve atualização do motor, no entanto mantendo-se V6 3.5 litros.

No mercado norte-americano, a Odyssey concorre diretamente com rivais como Toyota Sienna, Chrysler Pacifica e Kia Carnival.

Por aqui, nada de lançamentos desse modelo. Um fato interessante é que ele já existiu no mercado brasileiro. Era vendido na década de 1990, mas as vendas não atingiram a quantia desejada, então deixou de ser ofertado. Anos depois, em 2010, esteve no Salão do Automóvel de São Paulo, e outras vezes até cogitaram trazer novamente o modelo ao País, porém o retorno nunca foi concretizado.

Novidades

Além de utilitários, outros lançamentos - não necessariamente realidades do Brasil - estiveram presentes nos estandes do Salão. A Toyota mostrou o Camry 2018 com novo visual e a Kia levou o seu mais novo sedan: o GT. Entre seus equipamentos estão detector de ponto cego, teto solar panorâmico e câmbio automático. A velocidade máxima é de 244km/h e a aceleração de 0 a 100km/h em 5,1 segundos. Ele será posicionado acima do Optima, tendo como principais rivais: Audi A4, BMW Série 3 e Mercedes-Benz Classe C.

Falando em Mercedes, a alemã esteve com o Classe E Coupé, o qual está com nova grade frontal, faróis maiores e vincos mais marcantes. Na traseira, as lanternas estão mais finas e maiores. Ele também está com novas medidas, sendo 123 mm mais comprida, 74 mm mais larga, 32 mm mais alta e o entre-eixos está 113 mm maior. E inicialmente haverá um turbodiesel e três opções de motor a gasolina, como o V6 3.0 de 333cv e 0 a 100 km/h em 5,3 segundos.

E na próxima edição do Auto tem mais novidades direto de Detroit. Não perca!