Superesportivos

Linha AMG Alemã Mercedes Benz tem linha de carros esportivos feitos sob medida. Da esquerda para direita: Chevrolet Camaro em sua nova geração; Jaguar F-Type,um inglês para poucos; Ford Mustang conversível, que será vendido no Brasil até o fim deste ano; Audi TT,o alemão esportivo que é objeto de desejo dos amantes da velocidade; quatro dos esportivos mais desejados do mundo e que estão à venda no Brasil.

Não adianta negar, o sonho de todo marmanjo é de ter um carro esportivo na garagem. Mas por questões alheias à própria vontade, acaba reprimindo esse desejo. Mas como sonhar não tem preço, listei aqui alguns veículos que podem sim ganhar a sua garagem, desde que a conta bancária esteja recheada, é claro. São dois alemães, dois americanos e um inglês.

Vamos começar pelo alemão. A Mercedes AMG GT R foi apresentada ao público pela primeira vez no Salão do Automóvel de Paris. Ele é equipado com o mesmo motor 4.0 V8 biturbo, mas recalibrado para entregar 585 cv e torque máximo de 71,5 mkgf. A transmissão automática de sete marchas foi modificada para diminuir o tempo das trocas de marcha.

O AMG GT R se destaca pelos acessórios nitidamente inspirados nas versões de competição, como os apêndices aerodinâmicos e o aerofólio traseiro. Detalhes do motor e desempenho, veja na Ficha Técnica abaixo.

Camaro

Apresentada em maio do ano passado nos Estados Unidos, a série especial do Camaro Fifty, limitada a 100 unidades, foi uma das estrelas da marca no Salão de São Paulo. Cada uma sai por R$ 297 mil, um aumento de R$ 66 mil em relação à geração anterior. No entanto, segundo o presidente da GM do Brasil, Carlos Zarlenga, praticamente todas as unidades já foram vendidas.

A cabine do Camaro 2017 está mais refinada. Traz recursos como painel customizável, Heads-up Display, multimídia Mylink com Android Auto e Apple Car Play, alto-falantes Bose, carregador wireless para smartphone, volante com aquecimento, bancos dianteiros com ventilação, ajuste elétrico e memória, ar-condicionado dual zone, além de partida remota da ignição.

O modelo adota novo motor V8 de 6.2L de injeção direta entrega 461 cavalos e 62,9 kgfm de torque, enquanto a transmissão é de 8 marchas com sistema Active Select, que permite trocas automáticas ou manuais por meio de aletas atrás do volante, por exemplo.

F-type

O carro mais rápido da Jaguar é um deleite em desempenho e tecnologia embarcada. Segundo a fábrica, ele vai de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos e chega aos 300 km/h.

O motor entrega potência e torque em doses generosas e o câmbio de oito marchas é rápido e certeiro.

Audi TT

Dono de um design que considero belíssimo e um interior fantástico, o TT é algo além da imaginação. Desde que foi lançado em 1998, o Audi TT vem aumentando sua legião de fãs e evoluindo tecnologicamente. Em sua terceira geração ele tem o mesmo comprimento, mas um pouco mais largo e com a distância entre-eixos maior.

É um carro alemão que pode até ser usado para um passeio mais tranquilo, mas é difícil conter a vontade de pisar fundo no acelerador e ouvir o agradável ruído do motor 2.0, principalmente quando o turbo entra em ação e as trocas de marchas do câmbio automatizado de dupla embreagem fazem o resto do serviço. Mas, se preferir, pode mudar as marchas nas aletas atrás do volante.

Mustang

Legítimo esportivo muito desejado pelo público norte-americano, sob seu capô um supermotor V8 para arrepiar nas estradas. O Mustang virou lenda e finalmente será vendido oficialmente no Brasil, até setembro deste ano.

Ficha técnica

Modelo: Mercedes AMG GT R

Motor: 4.0 litros, V8

Potência: 585 cv

Torque: 700 Nm

Transmissão: MG SPEEDSHIFT DCT de sete velocidades, automática

0 a 100 km/h: 3,6 segundos

Velocidade máxima: 318 km/h

Preço: R$ 990 mil

Fonte: Mercedes-Benz

Modelo: Chevrolet Camaro

Motor: 6.2 litros V8

Potência: 461 cv a 6.000 rpm

Torque: 62,9 kgfm

Transmissão: automática, 8 velocidades

0 a 100 km/h: 4,2 segundos

Velocidade máxima: 290 km/h

Preço: R$ 298 mil

Fonte: Chevrolet

Modelo: Jaguar F-type

Motor: 5.0 litros, V8

Potência: 550 cv a 6.500 rpm

Torque: 69,3 kgfm a 2500 rpm

Transmissão: Automática, 8 marchas

0 a 100 km/h: 4,2 segundos

Velocidade máxima: 300 km/h

Preço: R$ 650 mil

Fonte: Jaguar

Modelo: Ford Mustang

Motor: 5.0 litros, V8

Potência: 441 cv a 6.500 rpm

Torque: 55,3 kgfm a 6500 rpm

Transmissão: Manual, 6 marchas

0 a 100 km/h: 4,4 segundos

Velocidade máxima: 282 km/h

Tanque: 60 litros

Preço: R$ 330 mil

Modelo: Audi TT

Motor: 2.0 litros, turbo

Potência: 230 cv a 4.500 rpm/6200 rpm

Torque: 370 Nm

Transmissão: automática, seis velocidades

0 a 100 km/h: 5,9 segundos

Velocidade máxima: 250 km/h

Preço: R$ 240 mil

