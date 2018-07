Spin 2019: projetada para a família

00:00 · 09.07.2018 por Camila Marcelo* - Repórter

Na linha 2019, a Activ ganhou frisos laterais, rack de teto esportivo, acabamento externo em cromo escurecido e, agora, perdeu o estepe localizado na porta traseira

O facelift da minivan Spin felizmente trouxe mais novidades de dentro para fora. Mais adições de equipamentos do que propriamente uma mini-cirurgia plástica no design para alegar mudanças no modelo. Ponto positivo. Ainda mais porque todas as configurações receberam itens relevantes, como a de entrada, LS, que ganhou cinto de três pontos central, isofix, regulagem de altura e luzes indicadoras de direção laterais, entre outros itens.

Mas, entre todos os acréscimos, o mais relevante à gama, creio eu, foi a segunda fileira montada sobre trilhos. Por agora ser corrediça, pode ser movimentada 5 cm para frente ou 6 cm para trás. Isso dá mais litros, saindo de 710 para 756 litros na opção de cinco lugares.

E essa característica também é pensada na opção de sete lugares, para dar mais espaço às pernas de quem senta na terceira fileira. Na prática, é satisfatório. Talvez nenhuma terceira fileira terá igual conforto como a de uma segunda. Mas, na Spin, isso se aproxima. Surpreendeu e foi bem melhor que alguns concorrentes de alto padrão na categoria de sete ocupantes. Ela possibilita que não só crianças, como adultos, possam se acomodar na parte traseira.



Na LTZ, versão também de 7 lugares, as principais novidades são rodas de 16", câmera de ré com linhas guias e novo revestimento dos bancos e painéis de porta

Com 1,63m de altura, sentanda de forma ereta, a distância entre a minha cabeça e o teto do veículo não incomodou, assim como a separação entre o meu joelho e o encosto da frente.

Já para quem senta na segunda fileira, não foi preciso abdicar do espaço das pernas. O encosto da dianteira foi redesenhado, ficou mais "slim", ampliando em 2,6 cm para trás.

Aliás, espaço foi palavra-chave dessa linha 2019, a qual passa a contar com mais uma configuração de sete lugares: a Activ 7. Além dela, outra nova opção: sai de cena a Advantage e entra a LT automática, completando sete opções na gama.

Apesar do forte ter sido a adição de itens de série, o exterior não foi esquecido. O capô ficou mais inclinado, os faróis foram afilados com opção de luz diurna em LED e o para-choque recebeu novo contorno. Na traseira, vem com um aerofólio na parte superior da tampa, nicho central para fixação da placa e lanternas mais alongadas e bipartidas. O modelo já está disponível na rede em oito cores externas.



Desde a versão LS, o painel de instrumentos está igual ao da Tracker, com maior quantidade de mostradores e opção de novo computador de bordo

Ficha técnica

Motor: 1.8 l, flex

Potência: 106 cv (gasolina) e 111 cv (etanol) a 5200 rpm

Torque: 165 Nm a 2800 rpm (G) e 174 Nm a 2600 rpm (E)

Câmbio: manual de seis marchas ou automática de seis velocidades

Consumo: urbano de 10,3 km/l (G) e 7 km/l (E) e rodoviário de 12 km/l (G) e 8,3 km/l (E)

Versões/preços: LS - R$ 63.990

LT - R$ 68.890 / LT AT - R$ 69.990

LTZ - R$ 78.490 / LTZ AT - R$ 81.990

Activ AT- R$ 79.990

Activ 7 - R$ 83.490



Fonte: Chevrolet Brasil

*A repórter viajou a Foz do Iguaçu (PR) a convite da Chevrolet