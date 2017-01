Sonho em conjunto

00:00 · 30.01.2017

A quem tem pressa e não tem o dinheiro todo disponível, o financiamento mostra-se como a melhor saída para conseguir logo o carro. Tanto é que em 2016 ele teve 80,7% de participação entre todas as modalidades de crédito (o consórcio teve 16,6% e o leasing com 1,2% segundo o levantamento da Cetip).

Porém, se o veículo não precisa estar hoje na garagem e você não tem a disciplina de periodicamente salvar dinheiro em sua poupança, então a solução parece ser fazer um consórcio. E, se tiver sorte, talvez não seja preciso esperar terminar todo o investimento das parcelas para ter o bem na mão.

Funcionamento

Para quem não sabe, o consórcio é uma modalidade de compra em grupo, com a finalidade de poupar em conjunto para aquisição de bens móveis, imóveis ou até serviços. A sua formação é feita por uma administradora autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil.

Em um período previamente estipulado, todos os participantes pagam mensalmente e esperam para serem sorteados em cada assembleia realizada com o crédito no valor do bem contratado. Todos serão contemplados até o fim do tempo estipulado, porém aqueles que têm mais pressa podem dar lances, o que na prática significa antecipar algumas parcelas das prestações.

No caso do veículo, a carta de crédito pode ter como base em um valor pré-determinado no contrato, que sofrerá correção monetária durante o consórcio, ou utilizando um carro específico, o qual também terá valor atualizado quando o fabricante alterar seu preço. Se, por acaso, o modelo seja descontinuado, é feita a substituição na assembleia pelo outro que o substituiu na marca ou por outro de características e preço semelhantes. Os já contemplados até aquela data permanecem com a descrição do bem na data da substituição.

Extras

Um das principais vantagens é dispensar os juros e não pagar o dobro do preço do carro no fim das contas. Mas, uma ressalva: o total pago não é somente o valor do veículo.

Em uma simulação feita pela ABAC, um automóvel de R$ 40 mil sairia por R$ 48.205,95 com uma taxa de administração de 0,225% ao mês. Já uma moto de R$ 8 mil ficaria por R$ 9.962,49, utilizando a taxa de administração a 0,288% ao mês. Em ambos foi considerado o reajuste anual de 3% em um prazo de 60 meses.

Comparado ao financiamento, a diferença do saldo final é indiscutivelmente inferior. Porém, mesmo sendo recorrente o seu uso, ainda há quem não saiba quais taxas são cobradas em cima dessa "poupança" forçada. Primeiro, existe a taxa de administração (TA), a qual é a remuneração para a empresa pelo serviço de formar, organizar e administrar os grupos. Ela pode variar de acordo com a administradora, com a modalidade escolhida de consórcio e ainda pela duração do grupo. Essa taxa é paga de forma diluída nas parcelas mensais.

Algumas cobram ao "Fundo de Reserva", o qual é para cobrir inadimplências, por exemplo, e a taxa será diluída também nas parcelas. Havendo recursos no fundo ao término do grupo, eles serão proporcionalmente devolvidos aos integrantes. Existe ainda o "Seguro", o qual pode cobrir pelo falecimento do consorciado, desemprego ou por quebra de garantia (inadimplência). A cobertura deve estar expressa nos termos do contrato.

Algumas também recolhem para preparação dos documentos para a aprovação do cadastro do consorciado ou, então, para avaliação de carro usado, quando o consorciado pretender adquirir um seminovo. Porém, tirando a taxa de administração, todas as outras são variáveis entre as administradoras, por isso é importante ler todas as cláusulas do contrato antes de fazer a adesão.

Experiência

Todo sábado é possível ver na TV Diário as oportunidades disponíveis do Consórcio Canopus. A empresa está há mais de 16 anos na área, com cerca de 3 mil pontos de vendas distribuídos no País. Na área de veículos, possui planos para todos os gostos, de R$ 19 mil até R$ 302 mil, com prazos de doze meses até 111 meses aos carros e para motos são planos de R$ 5.929 até R$ 19.464, entre 33 meses a 73 meses.

Mercado

"O consórcio é a melhor poupança. E entre eles, o Consórcio Canopus tem o orgulho de trabalhar para ser o melhor"

Pedro Santos - Diretor geral do Consórcio Canopus

Dicas

1) Escolha uma administradora autorizada a funcionar pelo Banco Central e veja as associadas à ABAC

2) Verifique os planos disponíveis na empresa e faça a adesão ao grupo que tiver os melhores prazos e valores ao seu bolso. Antes de assinar, leia todas as cláusulas

3) Adesão confirmada, participe das Assembleias, onde os contemplados são escolhidos por sorteio ou lance

4) Quando contemplado, utilize seu crédito para adquirir o tão sonhado carro. Lembre-se: com a carta de crédito você tem poder de compra à vista, podendo negociar descontos

Fonte: Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios