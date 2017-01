SK Automotive com nova sede em Fortaleza

00:00 · 30.01.2017

Ranieri Leitão (Sincopeças/Assopeças), João Marcos Maia (Sec. Fazenda), Gerson Prado (SK Automotive), Flávio Portela (SK Automotive) e Hygo Magalhães (SK)

Uma das maiores empresas de distribuição de autopeças do País investe no mercado cearense e amplia sua sede em Fortaleza. O investimento foi de R$ 10 milhões, com geração de 60 empregos diretos.

Segundo o gerente nacional de vendas, Flávio Portela, a sede triplicou de tamanho e a empresa está otimista com o mercado nordestino e cearense de autopeças de carros, motos, linha de veículos pesados e também acessórios.

Empresa está no Ceará há cinco anos e o executivo revela a importância do estado no Nordeste para esta expansão: "O Ceará tem a maior frota do Nordeste e Fortaleza também a maior frota das capitais do Nordeste e a SK não mediu esforços para fazer aqui a melhor estrutura de todo o Brasil, das 41 filiais, tirando a de São Paulo".

Ele continua: "O Ceará foi escolhido para ser o pulmão de todo o Nordeste, de Fortaleza guiar para toda a região e quem sabe para todo o Brasil, pelo Porto de Pecém".

Segundo ele, o mercado de autopeças está em alta. Enquanto a venda de carros novos cai, o mercado de reposição cresce. "Em 2016 crescemos 12% em relação a 2015", comenta. Neste ano ele projeta crescimento de pelo menos 10%, acreditando na retomada da economia brasileira em 2017.

No espaço, um galpão imenso para guardas as peças e a empresa aproveitou para inaugurar o Centro de Capacitação Profissional Ranieri Leitão, em homenagem ao atual presidente do Sistema Sincopeças-Assopeças.

Na oportunidade da inauguração, Ranieri Leitão falou sobre a importância do investimento desse porte para o estado e ressaltou que o Ceará hoje é um celeiro de investimentos e oportunidades. "A SK é um empresa de grande estrutura e vai somar muito para o Estado esse investimento", ressalta o presidente do Sistema Sincopeças-Assopeças.

O representante do governo do Estado, João Marcos Maia, também marcou presença e apoiou a iniciativa da SK Automotive no Ceará.

Conheça a SK

É uma das principais distribuidoras de autopeças do Brasil. São 41 centros de distribuição pelo País. Atuando nas linhas leve, comercial leve, pesada, injeção diesel, acessórios e moto, a SK possui um extenso portfólio de produtos. Ao todo são 130 linhas, totalizando mais de 60 mil itens entre: motor, freios, embreagens, suspensão, direção, arrefecimento, filtros, injeção, rolamentos e elétricos.

