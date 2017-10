00:00 · 16.10.2017

Diretor da SH, Sérgio Holanda, com o reboque que é oferecido aos clientes sem custo, caso seja necessário levar o veículo até o centro automotivo

Tendo como diferencial a agilidade de serviço e a qualidade, a SH Centro Automotivo completa sete anos de inauguração com foco em serviços completos para os veículos: funilaria, mecânica, balanceamento, alinhamento, ar condicionado, troca de óleo, pneus, bateria e pintura.

No caso da pintura automotiva, outro diferencial - a "SH fabrica sua própria tinta, o que agiliza muito o atendimento e entrega dos carros no prazo", garante Sérgio Holanda, diretor da SH.

São oito elevadores para análise dos veículos, uma equipe com 27 funcionários, reboque próprio para atender os clientes sem custo adicional e parceria com várias seguradoras, como Bradesco, HDI e Zurich, dentre outras cadastradas. Locadoras como Unidas, Localiza, Locaflex são clientes da empresa.

O espaço tem 3.200 metros quadrados e um local para Fast Box - serviços rápidos, como pequenas batidas. "Quando isso acontece, o cliente pode vir com o carro de manhã cedo e no final da tarde já está tudo resolvido", garante Sérgio Holanda.

Com um bom estoque de peças interna, a SH também facilita a vida do cliente que não precisa procurar e quebrar a cabeça atrás delas.

"Quando acontece de faltar peças, pedimos de São Paulo para agilizar", afirma ele.

Holanda diz que em alguns modelos de carros, o grande problema é a falta de peças no mercado, o que acaba atrasando o serviço. "Nossa missão é de prestar serviços automotivos com agilidade, tecnologia e excelência por meio de trabalho em equipe com profissionais qualificados", garante o diretor.

A SH Centro Automotivo fica na Rua Rubens Monte 78 A, próximo a Avenida Godofredo Maciel, em frente ao Detran, no bairro Maraponga. Fones: 85-3484-1681/85-98802-0752