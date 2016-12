Salão Moto Brasil no Rio de Janeiro

00:00 · 26.12.2016 por André Marinho - Editor

Shows, customização de motocicletas, exposição de fotos, museu temático, palestras educativas, test ride, shows de manobras radicais na inédita Feira de Negócios

Já fixado no calendário do motociclista brasileiro, o Salão Moto Brasil – segundo maior evento do segmento no País – a cada nova edição ganha proporções e credibilidade, por conta das ações voltadas para garantir um evento que integre negócios, entretenimento, educação e turismo. A próxima edição acontecerá entre os dias 26 e 29 de janeiro, no Riocentro, no Rio de Janeiro.

Como ocorre com eventos de sucesso, a expansão é natural e em 2017 ocupará o pavilhão 4 do Riocentro, que tem mais de 23.000 m² de área. Entre as atrações – pensadas para unir toda família no passeio – estão shows, customização de motocicletas, exposição de fotos, Bikers Bar, museu temático, food trucks, espaço kids, palestras educativas, test ride, shows de manobras radicais as equipes ProTork Alto Giro e GTM Show, serviços e a inédita Feira de Negócios.

O ingresso – do 2° lote – custa R$ 30 e pode ser adquirido em ponto de venda móvel e fixos no Rio de Janeiro, pontos fixos em São Paulo e também pela internet pelo www.ingressorapido.com.br, basta escolher a forma mais cômoda para efetuar a compra.

No Rio de Janeiro, os ingressos podem ser encontrados na All Motos (Copacabana), Candice Cigar (Barra da Tijuca), Copacabanas MC (Copacabana), Dragon´s Motos (Maracanã), Gaucho Motos (Tanque), MN Óleo Moto Express (Campo Grande), Motocenter n 1 (São Francisco Xavier), Moto Rio/ Dafra (Botafogo e Taquara), Moto Skull (Campo Grande), Rei das Motos (Taquara) e Rio Harley Davidson (Recreio dos Bandeirantes). Já em Niterói, Fazzy Custom (Santa Rosa) e Quadricenter (Itaipu). Em São Paulo, a venda é feita no PHD Pimenta (Vila Guilherme) e no Shopping Moto Aventura (Centro).

Novidade na edição 2017 é a 1ª Feira de Negócios Moto Brasil - No setor de negócios a grande novidade, para a 7ª edição é o lançamento da 1ª Feira de Negócios Moto Brasil. Será um evento dentro do evento; um espaço destinado a um público qualificado e interessado em comprar.

A criação dessa feira voltada somente para bussiness to bussiness foi motivada pelo número crescente de negócios gerados nas edições anteriores e no potencial desse nicho. Na última edição – em janeiro deste ano – foram movimentados R$ 9 milhões em volume de negócios e mais de 86.000 visitantes, desses 93% com intenção de voltar em 2017. “São números expressivos que não podemos desconsiderar. Para a próxima edição, daremos mais destaque para a parte de negócios e teremos como expositores, fabricantes, importadores, distribuidores de motopeças e acessórios, que apresentarão suas linhas de produtos e lançamentos e consolidarão suas marcas para grandes clientes”, diz Lorenzo. “Fica mais organizado e centralizado e isso deve otimizar tempo e alavancar vendas”,completa. Entre os expositores confirmados estão Control Flex, Laquila, Mega Moto Brasil, Plasmoto e Pro Tork, entre outros.

Como estratégia, a 1ª Feira de Negócios será destinada a convidados VIP´s - os melhores atacadistas, distribuidores, grandes lojistas e representantes de vendas - da região sudeste, que compreende Espírito Santo, Minas Gerais, RJ e SP.

Salão Moto Brasil - 2017. Dias26, 27, 28 e 29 de janeiro

