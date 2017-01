Salão Moto Brasil acelera atrações

00:00 · 23.01.2017 por André Marinho - Editor

Supermotos terão lugar de honra no evento carioca, com grandes marcas participando Trânsito seguro, cerol, direção defensiva, pilotagem defensiva, superação e técnicas de pilotagem off-road são alguns dos temas das palestras gratuitas e estandes vão expor novidades também em assessórios ( Fotos: Divulgação )

O Salão Moto Brasil, um dos maiores eventos do segmento no País, sempre fez questão de abrir espaço para o tema "educação" relacionado ao motociclista. Na 7ª edição - a qual acontece entre os dias 26 e 29 de janeiro, no Riocentro, Rio de Janeiro - não será diferente.

"Acreditamos no ensino e na divulgação de informações para ajudar na formação de motociclistas conscientes. Também é o nosso papel enquanto evento que valoriza o motociclista e tudo que o envolve", diz Gustavo Lorenzo, um dos organizadores do Salão.

As palestras são diárias, gratuitas para o público que estiver presente, mas com vagas limitadas. Nelas serão disponibilizadas informações e conteúdos relevantes sobre várias vertentes do motociclismo, que se aplicam ao dia-a- dia.

Entre as já confirmadas, "Trânsito Seguro - Compromisso de todos", "Pilotagem defensiva - se defender do quê?", "Superação", "Cuidados com cerol", "Bate-papo com dicas de pilotagem", "Direção defensiva para cidade" e "Técnicas de pilotagem off -road".

O trânsito das grandes cidades requer decisões rápidas e muita agilidade. Na palestra "Pilotagem defensiva" será possível aprender técnicas que poderão transformar a maneira de pensar a vida sobre duas rodas. "Dependendo do perfil dos ouvintes, enfatizarei a necessidade comportamental ou técnica. Falarei sobre a importância das tecnologias contidas nas atuais motos, como freios ABS e eletrônica em geral, com vídeos de testes etc, por exemplo. Tentarei, assim, envolver o maior número possível de participantes com temas diferenciados", diz o palestrante Carlos Amaral. "A preparação e conscientização dos pilotos são peças fundamentais para um trânsito mais seguro", afirma o também instrutor de pilotagem pela Porto Seguro e de trânsito pelo Detran. Amaral é referência em treinamento de motociclistas e realiza cursos teóricos e práticos sobre o uso da motocicleta no dia a dia desde 1997.

Já na palestra do piloto Leandro Mello serão abordados conhecimentos gerais sobre a motocicleta e pilotagem defensiva. "Faço um bate-papo bacana. Falo sobre dicas de pilotagem e deixo aberto para perguntas e, simultaneamente, vou respondendo e inserindo outros assuntos. Essa interação tem funcionado muito bem", conta.

Na sua 7ª edição, o Salão Moto Brasil, já está estabelecido no calendário anual do motociclismo nacional e é um dos maiores do setor no Brasil.

Com o intuito de gerar negócios, entretenimento, educação e turismo, o evento tem expositores das principais montadoras, fabricantes e distribuidoras de motopeças e acessórios, além de shows, atrações e um público qualificado e apaixonado por duas rodas.

Tem como principais apoiadores AMO-RJ (Associação dos Motociclistas do Estado do Rio de Janeiro), Detran Rio, FMCRJ (Federação de Motoclubes do Estado do Rio de Janeiro), Prefeitura do Rio de Janeiro, Rio Conventions & Visitors Bureau e RioTur. O patrocínio é da Assim Saúde, Petrobrás e Porto Seguro.

Como ocorre com eventos de sucesso, a expansão é natural e em 2017 ocupará o pavilhão 4 do Riocentro, que tem mais de 23.000 m² de área coberta e climatizada.

Entre as atrações, pensadas para unir toda família no passeio, estão customização de motocicletas, shows, exposição de fotos, Bikers Bar, museu temático, food trucks, palestras educativas, test ride, shows com motos da Equipe Pro Tork Alto Giro e GTM Show, tenda de serviços e a também a inédita Feira de Negócios.

Para mais informações sobre os pontos de vendas, é só acessar o site do evento (www.Salaomotobrasil.Com.Br/ingressos). A programação será das 14h às 22h na quinta e na sexta, das 12h às 22h no sábado e no domingo será das 12h às 20h.

Palestras

26 de janeiro - Quinta Feira

- DETRAN-RJ - Trânsito Seguro - Compromisso de Todos - das 15h às 16h/ - INSTRUTOR CARLOS AMARAL (PORTO SEGURO) - Pilotagem defensiva - se defender do quê? - das 18h às 19h30

- VALÉRIA SOLITÁRIA DO ASFALTO - Superação - das 20h às 21h

27 de janeiro - Sexta-Feira

- VALÉRIA SOLITÁRIA DO ASFALTO - Superação - das 15h30 às 16h30

- INSTRUTOR CARLOS AMARAL (PORTO SEGURO) - Pilotagem defensiva - se defender do quê? - das 17h às 18h30

28 de janeiro - Sábado

- INSTRUTOR CARLOS AMARAL (PORTO SEGURO) - Pilotagem defensiva - se defender do quê? - das 14h às 15h30