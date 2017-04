Salão de Detroit: Ford anuncia nova F-150

15:26 · 09.01.2017 / atualizado às 11:12 · 11.01.2017

Outra novidade é a expansão para oito cidades do Chariot, serviço de compartilhamento de viagens da marca, mostrando a sua disposição de continuar a crescer tanto na área automotiva como na de serviços de mobilidade.

“Este ano, a expansão dos nossos negócios como empresa de automóveis e mobilidade ganha um impulso ainda maior”, disse Mark Fields, presidente mundial da Ford. “Estamos introduzindo novos veículos e tecnologias para melhorar a vida de milhões de pessoas no curto prazo e, também, apresentando nossa visão e parceria com cidades para que mais pessoas possam se mover de forma ainda mais eficiente no futuro".

As notícias de hoje se somam a outros anúncios recentes de expansão dos negócios da Ford:

• O lançamento de 13 novos veículos elétricos com um investimento de US$ 4,5 bilhões nos próximos cinco anos, incluindo versões híbridas da F-150 e do Mustang, dois veículos híbridos policiais de perseguição, uma Transit Custom híbrida “plug-in”, um SUV compacto totalmente elétrico com autonomia de pelo menos 480 km e um veículo de alto volume totalmente autônomo de nível SAE 4 – sem volante ou pedais de acelerador e de freio – para operação comercial em 2021 em serviço de compartilhamento de caronas ou viagens.

• A estreia do protótipo do Fusion Hybrid autônomo de nova geração, mais um passo da Ford no plano de lançar um veículo totalmente autônomo em 2021.

• A criação do time City Solutions para trabalhar com as principais cidades globais na solução de problemas de congestionamento e ajudar as pessoas a se moverem mais facilmente hoje e no futuro.

A volta da Ranger e do Bronco A volta da Ranger e do Bronco

A Ford vai reintroduzir a picape Ranger na sua linha de veículos na América do Norte em 2019 e lançar o Bronco, utilitário esportivo médio, no seu portfólio global em 2020. Os dois veículos serão produzidos na fábrica de Wayne, em Michigan, nos EUA.

"Nós ouvimos nossos clientes de forma clara. Eles querem uma nova geração de veículos que sejam incrivelmente eficientes, mas também divertidos de dirigir", disse Joe Hinrichs, presidente da Ford nas Américas. "A Ranger é feita para os clientes que querem uma picape acessível, funcional, robusta e fácil de dirigir, com a conhecida robustez da Ford. O Bronco será um utilitário médio 4x4 sem concessões para quem procura emoção e que quer se aventurar muito além da cidade.”

Cidade do Amanhã

Além dos veículos, a Ford está trabalhando com cidades ao redor do mundo para ajudar a enfrentar os crescentes desafios da mobilidade, incluindo congestionamentos e poluição do ar.

A equipe City Solutions da Ford – a única do gênero na indústria automobilística – está trabalhando com cidades de todo o mundo para propor, testar e desenvolver soluções de mobilidade. O time também iniciou uma parceria com a Bloomberg Philanthropies e sua coligação global de prefeitos.

"Este é um problema que vai muito além dos congestionamentos. Representa um enorme desafio para a humanidade, que afeta o nosso bem-estar e o acesso a cuidados médicos, água potável, alimentos, um lugar seguro para viver e mesmo a capacidade de encontrar trabalho", disse Bill Ford, presidente do Conselho da Ford. “Resolvendo o desafio da mobilidade, temos a chance de criar um mundo melhor para as futuras gerações. É ao mesmo tempo uma oportunidade emocionante e uma grande responsabilidade.”

A Ford também apresentou hoje a sua visão da "Cidade do Amanhã", que mostra como os avanços de curto prazo da mobilidade – incluindo veículos autônomos e elétricos, viagens compartilhadas e veículos conectados – interagem com a infraestrutura urbana e criam um ecossistema de transporte.

A Ford imagina, por exemplo, um mundo em que pistas reconfiguráveis ??aumentam a fluidez de acordo com as necessidades e o movimento do trânsito, usando bicicletas e drones como solução de final de percurso para pessoas e mercadorias.

Futuro próximo

A Ford prevê, nos próximos cinco anos, a introdução de veículos autônomos em cidades ao redor do mundo, incluindo os primeiros veículos totalmente autônomos da marca em 2021.

Ao mesmo tempo, a empresa espera um crescimento contínuo dos veículos elétricos – com a oferta global de veículos elétricos da indústria devendo superar a de modelos a gasolina nos próximos 15 anos.

Os meios de transporte compartilhados continuarão a avançar, como o Chariot, da Ford, serviço de compartilhamento baseado em aplicativo, que vem crescendo globalmente.

O Chariot, que atualmente opera em San Francisco e Austin, no Texas, está ampliando suas operações para oito cidades este ano, incluindo pelo menos uma fora dos EUA.

Na visão de futuro próximo da Ford, a conexão entre veículos e a infraestrutura também vai crescer:

• Os veículos serão capazes de se conectar uns com os outros e com os sistemas operacionais de transporte das cidades. Só a Ford vai equipar 20 milhões de carros globalmente com modems embarcados nos próximos cinco anos.

• Com a introdução desses e outros veículos conectados ao redor do mundo, as próprias cidades também vão mudar, junto com inovações em larga escala como a cobrança eletrônica e a melhora da conectividade.

• Essas mudanças podem dar aos gestores de transporte urbano sistemas operacionais totalmente novos, capazes de centralizar vários aspectos do sistema de transporte da cidade, como o fluxo de tráfego e as emissões dos veículos.

Futuro de longo prazo

Mais adiante, a Ford vê a Cidade do Amanhã com uma grande concentração de veículos autônomos, a maioria deles elétricos. O transporte de massa das maiores cidades vai melhorar com novas tecnologias, como o transporte público de alta velocidade. Outras inovações podem incluir:

• Drones para várias finalidades. Eles poderiam ser usados, por exemplo, para pesquisar e mapear as áreas mais atingidas depois de terremotos, tsunamis ou outros grandes desastres;

• Sistemas operacionais avançados de transporte que integrem de forma mais robusta e contínua dados de todos os aspectos do ecossistema, incluindo veículos, bicicletas, drones e transporte de massa, além de iluminação de rua, parquímetros e pontos de recarga;

• Adoção em larga escala de tecnologias avançadas para o gerenciamento flexível do trânsito, associada a veículos autônomos para acabar com os congestionamentos, reduzir as emissões e praticamente zerar os acidentes de trânsito;

• Transformar as rodovias em áreas verdes e parques, para maior qualidade de vida e saúde das comunidades.