Salão de Buenos Aires 2017

O Salão dos Hermanos é o segundo maior evento automotivo da América do Sul - perde para o Salão do Automóvel de São Paulo. Evento abriu suas portas para a imprensa no dia 9 e para o público fica aberto de 10 a 20 prometendo ser a edição mais interessante de todos os tempos. A mostra, realizada a cada dois anos, sempre foi restrita a lançamentos locais, mas desta vez é o palco de novidades que também serão lançadas em outros países do continente. Selecionei o que interessa para nós brasileiros.

Renault

O novo carro de entrada da marca francesa já gera muita expectativa e especula-se seu preço vai começar a partir de R$ 29.900. Vai ser lançado aqui em julho como uma espécie de SUV subcompacto. Com altura em relação ao solo e espaço interno superiores aos dos concorrentes, o Kwid brasileiro será vendido com o motor 1.0 de três cilindros recém-lançado no Sandero e Logan. O Kwid nacional recebeu mais de 100 kg em reforços estruturais e será equipado de série com airbags laterais em todas as versões.

Chevrolet

Outro modelo confirmado para o Brasil o Chevrolet Equinox chega no segundo semestre para substituir o Captiva no segmento de SUVs médios - e concorrer com modelos como o Jeep Compass, Hyundai New Tucson, entre outros. Construído sobre a plataforma do novo Cruze, o modelo possui uma versão de sete lugares e compartilha diversos componentes com o sedan/hatch médio. Uma das motorizações a gasolina previstas para o Brasil é a 1.5 turbo de 173 cv, associada a um câmbio automático de seis marchas. É possível que a 2.0 turbo de 255 cv também seja oferecida por aqui com a opção de tração integral.

Ford



Nova Eco Suv da Ford ganha mais tecnologia e câmbio, agora será automático com seis velocidades

Apresentado no Salão de Detroit no começo do ano, o Ford EcoSport reestilizado foi lançado oficialmente na América do Sul durante o salão portenho. Além do visual atualizado, o SUV compacto tem como principais novidades o novo motor Dragon 1.5 flex de três cilindros de 137 cv, que substitui o Sigma 1.6 nas versões de entrada. Já as configurações mais caras serão equipadas com o Duratec 2.0 flex com injeção direta do Focus, que rende até 178 cv com etanol. Outra mudança no EcoSport é a adoção de um câmbio automático de seis marchas no lugar do automatizado PowerShift de dupla embreagem. Além disso, o "Eco" ganha a nova central multimídia SYNC com tela sensível ao toque, entre outras funções.

Volkswagen

A versão de sete lugares da nova geração do Tiguan já roda em testes no Brasil, onde será lançada no segundo semestre, mas fez a sua estreia na América do Sul no Salão de Buenos Aires. O Tiguan Allspace é equipado com o conhecido motor 2.0 TSI de 220 cv e transmissão DSG de dupla embreagem. É possível que a Volks ofereça a tração integral como opcional.

Mercedes-Benz

Revelada pela primeira vez no Salão de Genebra, na Suíça, em março, a picape Mercedes X foi apresentada na América do Sul na Argentina. A picape Classe X tem capacidade de carga de até 1,1 tonelada e espaço interno para cinco pessoas. A frente é imponente, com grade ampla em contraste com os faróis afilados. Lateralmente, os para-lamas são mais largos e as rodas de 22 polegadas. O modelo topo de linha trará motor diesel V6 conjugado com uma tração permanente nas quatro rodas 4MATIC, com caixa de transferência com redução fora de estrada e dois bloqueios de diferencial (o das rodas traseiras e o longitudinal). Não é ainda a versão definitiva.

