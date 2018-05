Picape S10 em versão nova

00:00 · 07.05.2018 por André Marinho - Editor

Por dentro além do trio elétrico, central multimídia, retrovisor eletrocrômico e sistema de telemática avançada

A S10 Midnight vem equipada com motor 2.8 TurboDiesel de 200 cavalos de potência, transmissão automática de seis marchas sequenciais, sistema 4X4, controles eletrônicos de estabilidade e tração e assistente de partida em rampas, que não permite que o veículo recue em saídas íngremes.

Posicionada entre as versões intermediárias LT e LTZ, a edição Midnight traz uma ampla lista de itens de série relacionados à segurança, conforto e conectividade, como direção elétrica progressiva com revestimento premium e ajuste de altura, freios ABS com assistente de frenagem de urgência, faróis e lanternas de neblina.

Travas e vidros elétricos comandados por controle remoto, sensor de estacionamento traseiro, retrovisor eletrocrômico multimídia MyLink com Android Auto e Apple Car Play e sistema de telemática avançada OnStar também fazem parte do pacote.

Idealizada pela Chevrolet nos Estados Unidos, a edição Midnight chega ao Brasil seguindo uma nova tendência de estilo: a dos veículos totalmente pretos, incluindo carroceria, frisos e acabamentos, que o deixam com aspecto mais esportivo e provocador.

O modelo escolhido para estrear a edição Midnight no País é a picape S10, conhecida pelo design marcante, força e robustez. Com a roupagem Midnight, estas características ficam ainda mais evidentes e ganham um toque de arrojo e exclusividade típico de carros customizados.

A edição Midnight acompanha o estilo todo preto aplicado por consumidores e preparadores, acrescentando acessórios originais e acabamentos estilizados que seguem a linguagem de design da marca Chevrolet.

Destaque para a silhueta única da picape, de aspecto mais fluído por conta do teto plano prolongado pelo Santo Antônio esportivo, já o protetor de caçamba envolvente deixa a caçamba mais alta.

"O visual monocromático da edição Midnight da S10 é intencionalmente provocativo para atender um consumidor de atitude bem marcante. Tanto que é a primeira versão da empresa a trazer a gravata Chevrolet com fundo preto, em vez do tradicional dourado", pontua Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de produto da GM.

A S10 Midnight é caracterizada externamente pelos seguintes itens visuais: grade frontal e logos Chevrolet em preto; carroceria com pintura metálica Ouro Negro; Santo Antônio e capota marítima igual ao da versão High Country; rodas aro 18 com acabamento escurecido acetinado; faróis com DRL em LED; emblemas Midnight nas portas dianteiras e na tampa traseira.

O acabamento interior da Midnight também traz elementos exclusivos, como os revestimentos do teto e das colunas em cor escura, para trazer mais esportividade também à cabine. Eles combinam com o tecido Jet Black dos bancos e com os detalhes em preto brilhante do painel. Exclusividade total.

O nome da edição também vem grafado em uma placa de aço escovado posicionada no friso que leva à maçaneta internas das portas dianteiras. O estilo Midnight foi exibido pela primeira vez no Brasil na última edição do Salão do Automóvel de São Paulo, em 2016, como um carro-conceito.

Versões da picape

A picape é ofertada agora no País em seis versões de acabamento (LS, Avantage, LT, Midnight, LTZ e High Country), três opções de cabine (simples, dupla e chassis cab), duas de motorização (2.8 TurboDiesel e 2.5 SIDI Flex), dois tipos de transmissão (manual e automática, ambas de seis velocidades), além de dois tipos de tração (4x2 e 4x4 com reduzida).

Outra versão que tem chamado a atenção é a S10 100 YEARS, série especial, limitada a 450 unidades e comemorativa ao centenário da Chevrolet no segmento de picapes no mundo.

O modelo difere-se dos demais, a começar pela gravata vintage, pintada em azul escuro e grafada com o nome da marca.

A 100 YEARS é baseada na versão mais sofisticada da gama, a High Country, com motor 2.8 Turbo Diesel com 200 cv, tração 4x4 e transmissão automática de seis marchas.

Ficha técnica

Motor: 2.8 l, turbo diesel

Potência: 200 cv

Transmissão: automática, seis velocidades

Tração: 4x4, 4x2, 4x4 com reduzida

Controles eletrõnicos: estabilidade e rampa

Capacidade caçamba: 1.134 l

Preço: R$ 166.690

Fonte: Chevrolet Sanauto

