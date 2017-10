Picape S10 em série limitada

00:00 · 16.10.2017 / atualizado às 08:36 por André Marinho - Editor

Detalhe visual da série Chevrolet 100 YEARS: marca norte-americana completou cem anos de produção de veículos de carga no mundo

Para marcar o centenário da produção do One-Ton, reconhecido pela Chevrolet como o primeiro veículo de carga desenvolvido pela empresa, a picape Chevrolet S10 estreou no mercado brasileiro a série especial "100 anos" com um acabamento exclusivo. Fortaleza foi uma das primeiras capitais a disponibilizar essa versão. Tivemos acesso a ela na concessionária Sanauto, durante o aniversário de 44 anos da autorizada cearense.

A única imagem divulgada pela Chevrolet foi a da lateral do modelo com o logotipo exclusivo. A marca não revelou mais detalhes da nova S10, que será a primeira edição numerada da picape média no País. Mas, antecipamos todas as informações agora para você.

Em relação ao visual, muitos detalhes exclusivos. A logo da marca comemorativa pelos 100 anos está na dianteira e na traseira. Existem também adesivos decorativos da série espalhados no veículo. Além disso, a roda vem com aro de 18 polegadas e acabamento exclusivo. O adesivo do capô é na cor preta e a capota marítima vem na cor do veículo.

A edição especial tem protetor de caçamba de série, acabamento interno nas cores Jet Black/Dark Ash Grey. Para completar, vem com aplique com acabamento em alumínio polido com o emblema 100YEARS e número de série limitado no interior das portas dianteiras. A unidade que vimos, por exemplo, era a de número 109 de um total de 450 unidades que serão vendidas no Brasil.

A cor externa é exclusiva: parece preta, mas é um azul escuro belíssimo (azul steel). Em relação a tecnologia, tem o já conhecida OnStar e MyLink, além de assistente de aclive e declive.

O motor é biturbo a diesel, 2.8 litros, com 200 cv de potência e 51,0 mkgf de torque. Preço da super picape: R$ 187.590.



Esta é a One-Ton (abreviação para uma tonelada); o veículo surgiu em 1917, era inspirado em carrinhos usados dentro das fábricas, para carregar peças

Segundo o diretor da concessionária Sanauto, Henrique Brito, é uma picape diferenciada e pronta para enfrentar os obstáculos em viagens longas e com terrenos com pouca aderência.

Já testamos o motor que equipe a nova S10. Na versão diesel 4x4, o consumo passou de 8,0 km/l na cidade para 8,9 km/l, um ganho de 0,7 km/l. Já no rendimento rodoviário, segundo o Inmetro, a picape foi de 9,2 km/l para 10,6 km/l. Com isso, passa da nota E no segmento para B, e da nota E geral para D. Na configuração 4x2, foi de 8,4 km/l (cidade) e 10,4 km/l (estrada), para 8,8 km/l e 10,8 km/l, respectivamente.

A transmissão automática de seis marchas da Chevrolet S10 diesel recebeu um sistema chamado Centrifugal Pendulum Absorber (CPA).

Com ele, a caixa consegue acoplar mais cedo, filtrando as vibrações e melhorando a eficiência energética em até 13%. Recebeu também um sistema de gerenciamento elétrico mais moderno. Ele consegue identificar quando o alternador não é necessário e o desacopla, evitando que roube um pouco da força do motor.

Mais conforto, menos vibração

O maior ganho da Chevrolet S10 2018 foi do conforto. O nível de ruído diminuiu consideravelmente dentro da cabine, assim como a vibração. Sentando no banco do passageiro, parece mais que estamos em um carro flex do que diesel.

Quem estiver dirigindo sentirá um pouco mais, por causa dos pedais, mas ainda assim é uma diferença grande em relação ao modelo anterior. Essas alterações podem parecer pequenas, mas fazem diferença.

Ficha técnica

Motor: 2.8l, turbo diesel

Potência: 200 cv a 3600 rpm

Torque:51 kgfm a 2000 rpm

Transmissão: automática, seis velocidades

Tração: 4x4

Rodas: aro 18

Preço: R$ 187.590

Fonte: Sanauto

