Volvo celebra 20 anos com tração AWD

13:00 · 25.01.2017 / atualizado às 13:22

Os modelos XC90, V90 Cross Country e V40 Cross Country foram levados para os lagos congelados para testar o sistema AWD

Já são 20 anos de utilização da tração integral All Wheel Drive pelos carros da Volvo. O primeiro carro AWD da fabricante sueca a entrar em produção em série foi o Volvo 850 Estate, lançado em maio de 1996 com o motor Turbocharged I5T 2.5l, que desenvolvia 193 cv com uma transmissão manual de cinco velocidades. Para celebrar, nada melhor do que pondo os seus modelos a prova em um teste de inverno. O local escolhido foi nos lagos congelados ao redor da estância de esqui de Åre, no norte da Suécia.

Na ocasião, a montadora sueca apresentou suas principais soluções para a nova tração integral elétrica e mecânica nas versões todo-terreno dos modelos XC90, V90 Cross Country e V40 Cross Country. Com o avanço da tecnologia AWD, o peso dos sistemas mecânicos caiu e a eficiência melhorou. Desde a introdução da eficiente tecnologia “Active On Demand”, as quatro rodas estão sempre engatadas para permitir a distribuição instantânea de torque para as rodas traseiras, quando necessário. O torque real aplicado é controlado para fornecer constantemente as propriedades corretas no que diz respeito à dirigibilidade, estabilidade e tração a qualquer momento. O atual sistema mecânico AWD da Volvo Cars é modular em design e usado em todos os modelos da marca.

“A tração integral AWD funciona tanto como um recurso de segurança quanto um sistema dinâmico do veículo. Estamos empenhados em proporcionar uma experiência de condução confiante, equilibrada e agradável que proporcione uma sensação de controle total”, acrescenta Henrik Green, vice-presidente sênior de Pesquisa e Desenvolvimento da Volvo Cars. As variantes da tração AWD representam mais de 50% dos novos pedidos dos modelos da série 90. Ao considerar a ampla gama de modelos da marca, esse número é superior a 40%.