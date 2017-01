Volkswagen realiza feirão em Fortaleza

10:22 · 27.01.2017

Gol estará disponível com preço de nota fiscal de fábrica em concessionárias das regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte

A Volkswagen do Brasil promove a partir de hoje até o domingo, dia 29 de janeiro, o “Feirão Ano Novo Volkswagen Novo” com diversas ofertas de veículos 0 km da marca para públicos de todo o Brasil. O up!, por exemplo, poderá ser adquirido com taxa zero em todo o País. Já o Fox, pode ser comprado com preço de nota fiscal de fábrica nas concessionárias da região Sudeste e o Gol em concessionárias das regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte.