Volkswagen lança linha 2019 de cinco modelos

08:02 · 11.07.2018

A nova linha 2019 dos modelos Novo Polo, Virtus, up!, Saveiro e SpaceFox chega às autorizadas. A novidade está na adição dos equipamentos. O Novo Polo 1.0 MPI e 1.6 MSI e o Virtus 1.6 MSI, por exemplo, passam a oferecer como opcionais o sensor de estacionamento traseiro e retrovisores externos com ajuste elétrico e função "tilt down". Além disso, as versões MSI recebem de série o volante multifuncional.

No up!, todas as versões passam a contar com o "DRL" (luz de condução diurna) de série. No cross up! e o up! Pepper, tem ainda na lista de equipamentos o piloto automático (controlador automático de velocidade).

As versões TSI recebem o emblema "170 TSI" na tampa do porta malas, seguindo a nova estratégia da Volkswagen de nomenclatura de seus modelos TSI em relação ao excelente torque em Newton metro (Nm).

A Saveiro Robust e a Saveiro Trendline trazem calotas com novo design. Já a Saveiro Cross 2019, picape compacta com mais recursos de tecnologia do segmento, agora pode ser equipada com revestimento dos bancos em Native na cor marrom.

Já o SpaceFox 2019 recebe o novo pacote connect, que agrega ao modelo rodas de liga leve 15", sistema de infotainment Composition Touch com tela de 6,5" e APP-Connect, volante multifuncional com comandos do sistema de som e "I-System", grade dianteira em preto brilhante, faróis e lanterna de neblina, frisos laterais na cor do veículo, entre outros.