Volks garante muita tecnologia em Las Vegas

09:21 · 28.12.2016

Entre os dias 5 e 8 de janeiro acontece o Consumer Electronics Show (CES), feira de tecnologia que ocorre em Las Vegas (EUA). Para a ocasião, a Volkswagen já anunciou os seus destaques. Entre eles está apresentação inédita do conceito I.D. - o primeiro compacto da marca baseado na nova Plataforma Modular Elétrica (MEB). Ele combina o mundo conectado digitalmente ao conceito de mobilidade elétrica que, se desejado, pode também ser totalmente autônomo. A sua presença também foi confirmada para o Salão de Detroit.

Além disso, novos conceitos de mostradores e controles também serão exibidos pela primeira vez em Las Vegas, apresentando um avanço considerável sobre os sistemas utilizados no Golf R Touch (CES de 2015) e o BUDD-e (CES de 2016). A CES é uma das maiores feiras de eletrônicos do mundo, com as últimas novidades e tendências para o setor. O evento é considerado uma referência em digitalização e desenvolvimento de inovações em eletrônica.