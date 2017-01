Volks começa campanha do Gol Track; veja vídeo

08:00 · 24.01.2017

Nova dianteira é um dos principais diferenciais da nova versão Track

A Volkswagen começa a divulgação do novo Gol Track, o qual vem com desenho exclusivo para a versão e dianteira inédita a linha. A linha conta com sistemas de informação e entretenimento, o App-Connect. Sua lista de itens de série conta com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos e faróis de neblina, entre outros.

Disponível em carroceria de quatro portas, o Novo Gol Track é equipado com o motor 1.0l de 3 cilindros de até 82 cv. Em relação ao Novo Gol, a versão Track tem a dianteira totalmente diferenciada e exclusiva. O capô é mais alto, marcado por quatro linhas de estilo.

Além disso, os retrovisores e as maçanetas são pintados em preto fosco – nas laterais também estão os adesivos com a inscrição “Track”. As lanternas traseiras são escurecidas e há acabamento em preto na região da placa. As rodas de aço são de 15 polegadas. O interior do Gol Track tem acabamento escurecido no teto, colunas, retrovisor e no para-sol. Segundo a Volks, o seu preço parte de R$ 45.440.