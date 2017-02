Volks atinge marca de 200 mil up! produzidos

13:41 · 03.02.2017

Fruto de investimentos de R$ 1,2 bilhão, em 2014, a fábrica da Volkswagen do Brasil em Taubaté (SP) acaba de comemorar a conquista da marca de 200 mil up! produzidos desde o seu lançamento. Desse total, aproximadamente 45 mil foram exportados para 8 países na América Latina (Argentina, México, Uruguai, Peru, Paraguai, Costa Rica, Curaçao e Colômbia), sendo que o mercado colombiano é o mais recente, recebendo desde o final de 2016 as primeiras unidades do cross up!. O número histórico de produção está representado justamente pelo cross up!, na cor Azul Lagoon, equipado com o motor 1.0 TSI Total Flex, da família EA211. O evento de celebração contou com a presença do diretor da fábrica de Taubaté, Marcos Aparecido Ruza, além de executivos e colaboradores da unidade.

“Atingir o marco de 200 mil unidades produzidas do up! é motivo de orgulho para nós, principalmente por se tratar de um modelo global que revolucionou o segmento dos veículos de entrada com motor 1.0l no País e que continua a inovar e surpreender, com a motorização TSI”, explica David Powels, Presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul (SAM). “A expressiva marca comprova o sucesso de um carro que se tornou referência em segurança, desempenho, design, tecnologia, consumo e baixo custo de reparabilidade”, conclui.

Variações

O up! é oferecido nas versões: take up!, move up!, high up!, black up!, red up!, white up!, up! track, speed up! e cross up!. Ele traz uma ampla oferta de versões, com duas opções de motores (MPI e TSI), duas carrocerias (duas e quatro portas), transmissão manual ou automatizada I-Motion (SQ100) – sendo o modelo com câmbio automatizado mais em conta do País.

Taubaté

Em 41 anos de atividades, a unidade de Taubaté é a única do País a produzir todas as versões do up! e o Voyage, além do Gol (que também é produzido na unidade da Anchieta), atendendo os mercados interno e externo, principalmente os países da América Latina. Desde 1978, quando a unidade começou a fabricar automóveis completos, já foram produzidos mais de 6,5 milhões de veículos, entre eles Passat, Saveiro, Parati e todas as gerações do Gol.