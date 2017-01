Volks aposta em Tiguan de sete lugares

11:52 · 15.01.2017

A nova versão de topo será lançada sucessivamente na América do Norte, China e Europa Ao lado do Tiguan, Volkswagen Atlas também foi apresentado no Salão de Detroit O novo Atlas terá sua estreia mundial no final de outubro em Santa Monica, estado da Califórnia (EUA)

A Volkswagen apresentou dois novos modelos de SUV no Salão de Detroit, como parte de uma ofensiva no segmento de utilitários esportivos e para recobrar a confiança do mercado norte-americano. A primeira novidade que é a marca está ampliando a linha Tiguan no próximo ano com o lançamento da versão alongada nos Estados Unidos.

Além de sua maior distância entre-eixos - onze centímetros -, o novo SUV também pode ser identificado por outros itens. A silhueta especialmente projetada da parte traseira, modificações na frente e especificações de série muito aperfeiçoadas o diferenciam da versão mais compacta do Novo Tiguan. A nova versão de topo com até sete lugares será lançada sucessivamente na América do Norte, China e Europa, começando já no final do segundo trimestre. Na Europa, o nome da versão alongada será ‘Tiguan Allspace’.

No Brasil, também há rumores dessa nova versão ainda neste ano. Ela virá do México para conviver simultaneamente com o Tiguan de cinco lugares que já existe em nosso mercado. Mas, no futuro, a aposta é que ele substitua de vez o modelo da geração anterior. O motor é o 2.0 TSI de 186 cv de potência.

Além dele, outro destaque foi o Atlas, terá sua estreia mundial no final de outubro em Santa Monica, estado da Califórnia (EUA). Com ele, a Volkswagen está oferecendo pela primeira vez um modelo na categoria de alto volume dos SUVs de médio porte totalmente adaptado às necessidades do público americano. O novo modelo será fabricado para o mercado norte-americano em Chattanooga, estado do Tennessee (EUA), e oferece tecnologias inovadoras juntamente com grandes dimensões, com espaço para até sete pessoas. O Atlas também irá empolgar os motoristas com um impressionante desempenho de rodagem e uma ampla gama de sistemas de assistência à condução de SUVs da classe premium.