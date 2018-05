Você sabe limpar os faróis do carro?

14:01 · 10.05.2018

Limpeza com sabão neutro e pano macio não agridem o verniz especial aplicado nas lentes

A limpeza dos faróis é simples, mas exige certos cuidados. Produzidas em material termoplástico (policarbonato), as lentes automotivos possuem alta resistência a impactos e, no processo de fabricação, recebem uma camada de verniz em toda a superfície externa.

"Este acabamento dado pelo verniz assegura a necessária proteção do material plástico, tanto em relação a riscos quanto aos raios ultravioletas emitidos pela luz solar. Com a conservação deste verniz, as lentes permanecem em bom aspecto visual, não apresentando tonalidade amarelada ou opacidade. A perda da proteção à radiação UV pode danificar os componentes internos do farol", explica revela Egidio Vertamatti, gerente executivo de produtos da Arteb, fabricante mundial de sistema de iluminação automotiva.

Outra vantagem da limpeza do farol está relacionada à durabilidade e à segurança veicular pois, uma vez livre de riscos, opacidade e amarelamento, a funcionalidade óptica das lentes dos faróis é devidamente preservada, sem dispersões inadequadas de luz que poderiam reduzir a iluminação da via ou mesmo concentrar certa margem de ofuscamento aos demais condutores.

Para preservar as lentes dos faróis, o engenheiro recomenda alguns cuidados. “O procedimento, como mencionamos inicialmente, é relativamente simples. Na lavagem, basta utilizar pano macio, umedecido com sabão neutro. Produtos abrasivos, como solventes, jamais devem ser utilizados, pois tendem a danificar a camada de verniz, tornando a lente suscetível a riscos e a desgastes prematuros e opacidade”, complementa.