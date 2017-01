Versão GL do ix35 está mais equipada

09:48 · 26.01.2017 / atualizado às 12:52

Equipamentos antes exclusivos apenas na configuração topo de linha, a GLS, estão presentes também na intermediária GL do ix35. Ele agora passa a ser equipado com controles de Estabilidade (ESP) e de Tração (TCS). Produzido no Brasil desde 2013, na fábrica da CAOA Montadora em Anápolis (GO), o modelo é oferecido em três versões: versão de entrada por R$ 99.900, GL por R$ 107.050 e versão GLS por R$ 131.290.

Todos vêm com um motor 2.0 Flex de 16 válvulas que gera até 167 cv e câmbio automático de seis marchas com possibilidade de trocas sequenciais. Contam ainda com direção com assistência elétrica progressiva com controle de torque.

De série

Desde a versão de entrada, o SUV tem sistema de áudio com CD/MP3/AUX/USB, Bluetooth, bancos parcialmente em couro, rodas aro 18”, chave tipo canivete, ar-condicionado com saída também para os bancos traseiros e fita de LED nos faróis dianteiros.

Os passageiros encontram encostos de cabeça com regulagem de altura e bancos traseiros rebatíveis separadamente com apoio de braço central e porta-copos. Destaque também para freios com discos duplos ventilados na dianteira e sólidos na traseira com ABS e EBD, airbags para condutor e passageiro da frente, encostos de cabeça ativos, barras de proteção contra impactos laterais nas quatro portas, faróis de neblina, sistema de acendimento automático dos faróis, retrovisores rebatíveis eletricamente, sensor de distância no para-choque traseiro e repetidores em LED nos retrovisores.

A versão GL, além de oferecer os sistemas Start/Stop e TPMS e os controles de estabilidade (ESP) e tração (TCS), conta com rodas de 18”. Entre os itens de conveniência estão o Botão de Partida e Smart Entry (entrada sem uso de chave), piloto automático, comandos no volante, tela de LCD, central de entretenimento com câmera de ré e GPS integrados, entrada para iPOD/USB/auxiliares, rack de teto e ar-condicionado com saída de ar também para a segunda fileira de bancos.

A configuração GLS possui também bancos, volante e manopla do câmbio revestidos em couro, maçanetas cromadas, protetor externo para a base das portas contra sujeiras e detritos, ar-condicionado Dual Zone, regulagem elétrica do banco do motorista com ajuste lombar, airbags laterais e de cortina, lanternas traseiras em LED e um teto solar panorâmico.