Veja a origem dos principais barulhos no carro

12:00 · 21.01.2017

Ao menos uma vez ao ano é interessante que o motorista dê uma volta com o veículo, junto ao seu mecânico de confiança, afirma especialista ( L.C Moreira )

O seu carro está fazendo um ruído estranho? Parece um rangido? Bem, quanto mais antigo o veículo, maiores serão as chances dos indesejados barulhinhos aparecerem. Alguns podem indicar falta de manutenção e, se não identificados e corrigidos os problemas, o motorista pode ter gastos desnecessários no longo prazo.

A primeira orientação para identificar ruídos no carro é redobrar a atenção antes mesmo de sair de casa. “Checar com regularidade partes encaixadas do veículo desligado e na garagem é simples e toma pouco tempo. O condutor pode verificar itens internos como a tampa do porta-luvas, a fixação do tampão da porta e do de cobertura do bagageiro, especialmente quando o veículo transita por buracos, lombadas e pisos irregulares”, comenta Gerson Burin, coordenador técnico do CESVI BRASIL, Centro de Experimentação e Segurança Viária, da MAPFRE.

Em casos em que os ruídos não são identificáveis, o especialista recomenda a avaliação por um profissional mecânico. “Ao menos uma vez ao ano é interessante que o motorista dê uma volta com o veículo, junto ao seu mecânico de confiança, com o objetivo de obter uma análise mais técnica e contar com os ouvidos mais acostumados desses profissionais, que podem identificar os itens desgastados e evitar problemas de desempenho e segurança nas vias”, finaliza Burin.

Confira alguns dos barulhos mais comuns identificados pelos motoristas e previna-se de gastos desnecessários:

Rangidos: podem ser identificados no revestimentos das portas, painel dianteiro, peças de plástico e suspensão

Apito: é geralmente o tradicional ruído das pastilhas de um dos freios dianteiros – ou de ambos, que acontece devido ao uso excessivo;

Estalos e grunhidos: são geralmente causados pela suspensão do carro e indicam dano, fatos que geram problemas ainda maiores no veículo.