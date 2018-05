Vagas abertas para o Salão do Automóvel 2018

10:49 · 02.05.2018 / atualizado às 10:52

A Volkswagen do Brasil convida estudantes universitários para participarem do processo seletivo para o “Estágio Volkswagen – São Internacional do Automóvel de São Paulo 2018”. Serão selecionados 90 pessoas que irão atuar no atendimento ao público no estande da marca durante o evento. O Salão acontece de 8 a 18 de novembro, no São Paulo Expo (SP).

Podem participar estudantes do penúltimo e último ano (com término previsto para dezembro de 2018) dos cursos de Engenharia (de Produção, Mecânica, Mecatrônica, Automobilística, de Controle e Automação, de Materiais, Elétrica e Eletrônica), Relações Públicas, Marketing, Jornalismo, Administração, Design, Desenho Industrial, Publicidade e Propaganda e Comunicação Social.

Os estudantes selecionados receberão todas as informações sobre a Nova Volkswagen que está investindo R$ 7 bilhões no lançamento de 20 novos veículos até 2020. Além disso, os candidatos passarão por um treinamento, entre agosto e outubro, na fábrica em São Bernardo do Campo (SP). Os estagiários também participarão de palestras e atividades relacionadas à tecnologia, propaganda, estratégia de marketing, design, engenharia, motores e segurança veicular, além de receberem orientações sobre comunicação, ética, foco no cliente e trabalho em equipe. Uma verdadeira imersão no segmento automotivo e na Marca que mais tem relação com o Brasil e os brasileiros. A Volkswagen, que completou em março, 65 anos de Brasil, já produziu mais de 23 milhões de veículos no País, fez e faz parte da vida de muitos brasileiros.

Pela nona vez consecutiva, os universitários estarão presentes no estande da Volkswagen envolvendo o público com o universo da marca. Além disso, o estande é uma excelente vitrine para o mercado de trabalho, onde os universitários mostram as suas competências e se destacam em um segmento bastante competitivo da indústria e do comércio.

Como participar:

As inscrições devem ser feitas pelo site www.contratando.com.br/volkswagen/ até o dia 8 de maio de 2018.

Critérios para inscrição:

Fazer um dos cursos elegíveis no período matutino ou noturno;

Estar cursando o penúltimo ou último ano (término previsto para dezembro de 2018);

Disponibilidade para estagiar por quatro horas;

Inglês intermediário

Cursos elegíveis:

Engenharia (de Produção, Mecânica, Mecatrônica, Automobilística, de Controle e Automação, de Materiais, Elétrica, Eletrônica);

Relações Públicas;

Marketing;

Jornalismo;

Administração;

Design;

Desenho Industrial;

Publicidade e Propaganda;

Comunicação Social

Benefícios:

Bolsa auxílio;

Alimentação parcialmente subsidiada;

Transporte fretado gratuito;

Estacionamento gratuito;

Ambulatório médico na unidade;

Seguro de vida;

Desconto na compra de veículos Volkswagen