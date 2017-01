V-Motion 2.0 ganha como “Melhor Carro-Conceito” em Detroit

08:00 · 16.01.2017

Os bancos são forrados com couro macio por meio de uma técnica exclusiva de costura que remete a uma sofisticada bolsa O anúncio foi feito apenas um dia após a revelação mundial do conceito. O EyesOn Design Awards é uma das principais premiações na área de design com foco no transporte

A Nissan está no Salão de Detroit com o conceito V-Motion 2.0, o qual mostra em qual direção a empresa dará para o design de seus futuros sedans e para a tecnologia de Mobilidade Inteligente. E foi com ele que conquistou o prêmio EyesOn de Design 2017, como “Melhor Carro-Conceito”.

“O V-Motion 2.0 é um formidável exemplo de como será o futuro design da Nissan, moderno e dinâmico, mas com muito conforto na cabine”, comentou Mamoru Aoki, diretor executivo de design na Divisão Mundial de Estratégia de Design da Nissan Motor Co., Ltd. “Receber o prêmio das maiores autoridades mundiais na área de design em todo o mundo não é apenas sinônimo de prestígio, mas também demonstra o enorme potencial da nova direção do design da Nissan. É uma honra para nós estar aqui hoje, isso representa uma grande motivação para continuarmos a mostrar ao mundo as infinitas possibilidades do design da Nissan”, completa.

Entre suas características e remetendo ao futuro da "Mobilidade Inteligente" – programa da Nissan para disponibilizar Mobilidade Zero Emissões e Zero Fatalidades–, as lâmpadas que circundam o logo frontal se acendem para indicar quando o veículo está no modo ProPILOT, tecnologia que permitirá a funcionalidade de direção autônoma em ruas e cruzamentos. O vidro e a coluna traseira flutuante também transmitem uma sensação de aerodinâmica.

A silhueta do carro é caracterizada por um "teto flutuante", com uma linha que flui suavemente das colunas bastante inclinadas do para-brisa até a borda do porta-malas. Uma moldura em carbono específica com filetes prateados dá destaque à linha do teto. Na traseira, a assinatura em forma de bumerangue desenhada pelas luzes traseiras destaca a largura do veículo. Assim como na grade frontal, o difusor traseiro se acende quando o carro está em movimento no modo ProPILOT.

A carroceria foi fabricada com aço de alta tensão apresenta uma pintura em tonalidade prata reluzente, com nuances na cor cobre. Graças ao efeito em camadas proporcionado pela pintura, a carroceria sutilmente revela um matiz diferente conforme o ângulo de visão.

“Em uma busca incessante pela perfeição, foram feitas mais de 100 tentativas para chegar à tonalidade certa desta cor”, comentou Nicole Fonseca, designer sênior de cores e materiais da Nissan Design America. “Na tentativa nº 101 – que até parece um número mágico – chegamos finalmente à combinação perfeita de cobre, prata e outros metais para criar esta linda tinta em diferentes camadas. Somos gratos ao júri do EyesOn Design por nos honrar com esta premiação, que reconhece de forma brilhante o direcionamento do design da Nissan”, pontua.

No interior, o layout simples do console central inclui um touchpad multifuncional que dá acesso aos comandos do sistema de informação e entretenimento. Além disso, conta com alto-falantes Bose UltraNearfield, sistema permite controlar a direção e a distância do som, gerando um campo sonoro de 360º em torno do motorista, transmitindo diferentes sons de forma clara e simultânea.

Os bancos são forrados com couro macio por meio de uma técnica exclusiva de costura que remete a uma sofisticada bolsa. O design do volante permite que o motorista e o passageiro vejam claramente todas as informações exibidas pelo display de informação e entretenimento sem qualquer bloqueio.

Para ver de perto, o Salão de Detroit fica aberto ao público até o dia 22 de janeiro.