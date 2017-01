Última chamada para reparo na embreagem do Fiat 500

13:20 · 03.01.2017

Os veículos com chassis envolvidos são entre 3C3CFFBR1CT100677 a 3C3AFFAR1GT173711 (não sequenciais)

Iniciado em 10 de junho de 2016, a Fiat convoca os proprietários dos FIAT 500, ano/modelo 2012 a 2016 equipados com câmbio manual, para sua segunda e última fase do recall de embreagem. Eles podem apresentar eventual falha no sistema de embreagem, que poderá impossibilitar a troca de marchas e potencialmente a perda de tração, aumentando o risco de acidentes com consequentes danos físicos e materiais ao condutor, passageiros e terceiros.

Nesta segunda etapa, a marca convoca 16.186 carros para agendarem atendimento em uma das concessionárias para que seja providenciada, gratuitamente, a inspeção e se necessária a substituição do pedal da embreagem. O tempo estimado para o atendimento é de aproximadamente duas horas, podendo variar conforme o fluxo de atendimento na concessionária escolhida.