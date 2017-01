Tudo sobre a nova picape Ford F-150

11:16 · 11.01.2017 / atualizado às 13:22

A Ford mostrou no Salão de Detroit, nos Estados Unidos, a F-150 2018, picape que tem a liderança de 40 anos no segmento e de 35 anos como veículo mais vendido do mercado norte-americano.

As novidades da F-150 estão no design, na tecnologia e nos motores, incluindo um inédito e primeiro motor diesel da linha, o V6 3.0 Power Stroke, além de versões aprimoradas V6 e V8 a gasolina.

Lançamento no 2º semestre

A nova F-150 será lançada no segundo semestre, três anos depois da chegada da atual geração, com carroceria de liga de alumínio de nível militar de alta resistência. Ela traz visual dianteiro e traseiro renovado. O nível de tecnologia chega a incluir assistência de frenagem com detector para proteger pedestres, uma grade evolução em picapes.

"Os usuários de picapes estão sempre procurando melhorar sua produtividade, tanto no trabalho como no lazer", diz Joe Hinrichs, presidente da Ford nas Américas. Desde 1977, ela é a picape favorita dos Estados Unidos e nunca perdeu a liderança.

Design e força



A combinação exclusiva de materiais avançados, duráveis e resistentes à corrosão torna a nova F-150 ainda mais forte. O chassi de aço e a carroceria de liga de alumínio de alta resistência reduzem o peso e garantem a maior capacidade de carga útil da categoria.

Todas as versões da Ford F-150 2018, desde a XL à topo de linha Limited, exibem uma aparência ainda mais robusta, com nova grade, faróis e para-choques. A tampa traseira da caçamba e as lanternas também são novas e as rodas têm seis opções de design, de 17 a 22 polegadas.

A cabine oferece duas novas cores de bancos, além de vários detalhes de acabamento que diferenciam as versões. O modelo F-150 Lariat, com pacote esportivo, tem as barras duplas da grade pintadas na cor da carroceria.

Tecnologias

A Ford F-150 traz tecnologias inovadoras e exclusivas que aumentam a eficiência e a confiança do motorista, ao mesmo tempo em que mantêm os ocupantes conectados.



O novo piloto automático adaptativo com “stop and go” combina radar e câmera para monitorar o tráfego e manter uma distância definida do veículo à frente, podendo até parar completamente. O assistente de frenagem com detector de pedestre ajuda o motorista a evitar colisões.



O novo modem 4G LTE cria um ponto de acesso Wi-Fi que permite conectar até 10 dispositivos móveis ao mesmo tempo, praticamente em qualquer lugar. E o sistema de áudio B&O PLAY tem alto-falantes, som e sintonizador de ponta para oferecer uma experiência rica e envolvente.



Essas tecnologias se juntam a outros recursos de assistência e conveniência exclusivos no segmento, como sistema SYNC 3 com FordPass – serviço de assistência remota com atendentes –, câmera de visão 360 graus, sistema de permanência em faixa e alerta de ponto cego com tecnologia otimizada para trailer.

A Ford mantém a liderança em desempenho na nova F-150 com a linha mais avançada de motores e uma nova transmissão automática de 10 marchas, exclusiva no segmento. Ela é também a primeira picape grande a oferecer sistema “auto start-stop” de série em toda a linha.

O novo motor V6 3.3 litros com injeção direta oferece a mesma potência de 286 cv e torque 35 kgfm do V6 3.5 anterior, com mais eficiência. O novo 2.7 EcoBoost de segunda geração traz tecnologias avançadas de dupla entrada de admissão, injeção direta, baixo atrito interno e maior robustez para melhorar os níveis de potência, eficiência, qualidade e durabilidade.

O motor V8 5.0 de aspiração natural também traz melhorias significativas para aumentar a potência e o torque. A linha conta ainda com o primeiro motor diesel oferecido na F-150, o 3.0 Power Stroke, projetado e desenvolvido pela Ford.