Triumph leva 12 motos ao Salão Moto Brasil

08:00 · 28.01.2017

A Triumph Motorcycles está também na 7ª edição do Salão Moto Brasil, que segue até amanhã, dia 29 de janeiro, no Riocentro, no Rio de Janeiro (RJ). A marca participa do evento em parceria com a concessionária local, a Triumph Rio, e tem em seu estande 12 motocicletas, incluindo os lançamentos mais recentes no mercado brasileiro: Street Twin, Thruxton R, Bonneville T120, Speed Triple R, Tiger 800 XR, Tiger 800 XRx low seat, Tiger 800 XRx, Tiger 800 XCx, Tiger 800 XCa, Tiger Explorer XR, Tiger Explorer XCx e Tiger Explorer XCa.

Uma das principais atrações para o público que comparecer ao estande da fabricante inglesa será a facilidade de comprar uma moto da marca, com condições super especiais para toda a linha Triumph na campanha “Negócio Fechado”. O modelo Tiger 800 XRx low seat, por exemplo, teve seu preço reduzido de R$ 42.990,00 para somente R$ 40.990,00 durante a feira. Além disso, neste valor, o cliente ainda leva de graça IPVA e emplacamento totalmente quitados. Outra oferta incrível é no modelo Tiger 800 XR, com preço de R$ 35.590,00, que pode ser financiado com juros mensais de apenas 0,99%, também com IPVA e emplacamento pagos pela Triumph. Em seu estande, a marca também expõe e comercializa diversos itens da sua coleção de roupas e acessórios pessoais com preços promocionais, como: camisa, moletom, jaquetas de couro e jaquetas funcionais.

História

A Triumph Motorcycles Brazil é a 10ª subsidiária da empresa pelo mundo e conta com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A marca conta com 15 concessionárias nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB) e Recife (PE). Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles é uma empresa global, atuando diretamente em 12 países, por meio de suas filiais, e indiretamente em mais 57 mercados, através de distribuidores independentes. A Triumph é a maior fabricante britânica de motos e a marca que mais cresce no segmento acima de 500 cc nos países nos quais está presente. O faturamento mundial da empresa gira em torno de R$ 1,6 bilhão e suas vendas no varejo superam as 56.000 unidades anuais. No mundo todo, a Triumph possui cerca de 750 concessionárias e perto de 2.000 funcionários.