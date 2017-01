11:00 · 25.01.2017 / atualizado às 11:51

Modelo vem com farol de milha, snorkel, para-choque dianteiro com impulsão e com guincho. Além disso, tem cintas de reboque, pá,luz de estrobo dianteira e traseira e barras Led Single 30" laterais Na lateral é possível ver os pneus 275/65R18, rodas de aço 16, estribos laterais e santo antonio com guarda corpo na lateral

A L200 Triton Sport que você já conhece será "anjo" na cidade de São Paulo. Isso porque a Mitsubishi está disponibilizando 10 unidades customizadas e com equipamentos exclusivos para serem usadas por agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) no programa "Anjos", da capital paulista, nas marginais dos rios Pinheiros e Tietê .

O modelo é equipado com o novo e moderno motor 2.4L turbo diesel, único na categoria em todo o mundo, com 190cv e 43,9 kgf.m de torque. O sistema de Tração Super Select II é o mais completo do mercado: 4x2, 4x4 (que pode rodar no asfalto), 4x4 com bloqueio do diferencial central e 4x4 reduzida. As trocas podem ser feitas facilmente através do seletor no console central. Além disso, o veículo tem o bloqueio do diferencial do eixo traseiro. Em situações extremas, onde as rodas ficam suspensas, como valetas transversais ou terrenos com erosões, com um simples toque no botão, o carro é capaz de superar com facilidade.

Como diferencial, além da adesivação, elas vêm com um pacote de equipamentos exclusivo. Desenvolvido em parceria com a ADX, empresa especializada em preparação automotiva, elas possuem snorkel; proteção inferior de carter, transmissão e tanque; rodas de aço aro 16’’; para-choque dianteiro de impulsão com guincho; para-choque traseiro com reboque e ganchos; giroflex e estribo nas lanternas de pisca; barras de LED frontais para sinalização; santo antônio e rack de teto; estribo lateral; prolongador de caçamba com rampa para motos; caixas laterais na caçamba; protetor de caçamba e cintas de reboque. Além disso, os modelos serão equipados com pneus Scorpion MTR fornecidos pela Pirelli.

"Esses veículos serão usados em situações extremas para mostrar a força e resistência de nossos carros. Além disso, será um ótimo laboratório de desenvolvimento de modelos customizados que, eventualmente, podem ser comercializados de acordo com as necessidades do mercado, comenta Julianelli. Além dos carros, a marca oferecerá um treinamento especial aos agentes da CET que participarão do programa sobre como operar todos os equipamentos instalados nos veículos.