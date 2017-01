Toyota volta a ser a maior do mundo

19:10 · 15.01.2017

A Toyota voltou a ser a maior montadora do mundo. Depois de ter perdido o cargo para a Volkswagen, no meio do ano passado, a japonesa retornou ao posto que tinha no início de 2015, com a produção de 150.000 veículos a mais do que a alemã nos últimos 12 meses.

A Toyota produziu globalmente 10,08 milhões de unidades, enquanto a Volkswagen entregou 9.930.600 unidades no mesmo período. A norte-americana GM permaneceu em terceira com 9,8 milhões de veículos.

De acordo com a empresa automobilística OICA, Toyota assumiu o primeiro lugar em 2008, ao ultrapassar a GM. No ano seguinte, Martin Winterkorn assumiu como CEO da Volkswagen, então em terceiro lugar, e anunciou a estratégia de crescimento até 2018.

As posições se mantiveram em 2010, mas, em 2011, o terremoto no Japão abalou as estruturas da Toyota, que perdeu o lugar para a GM e só foi retomá-lo no ano seguinte, graças à sua bem-sucedida estratégia de venda.

Tudo parecia encaminhado para a Volkswagen que, em 2014, já havia assumido o segundo lugar. No entanto, seu famoso plano de expansão até 2018 foi por água abaixo quando, no segundo semestre do ano passado, estourou o escândalo de fraudar os testes de combustível para se adequarem às metas ambientais.