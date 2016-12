Toyota do Brasil terá novo presidente em 2017

14:00 · 20.12.2016

Rafael Chang será o novo presidente da Toyota do Brasil

O início do ano será de mudanças para Toyota. A partir do dia 2 de janeiro, Rafael Chang deixará de ser presidente da marca na Venezuela para ser o comandante da maior operação da Toyota na América do Sul, reportando-se diretamente a Steve St.Angelo, CEO da Toyota para a América Latina e Caribe e Chairman da Toyota do Brasil.

Essa posição é ocupada atualmente por por Koji Kondo, o qual voltará ao Japão após ter comandado a Toyota do Brasil em um dos momentos mais delicados da indústria brasileira. Nesse tempo, a empresa inaugurou sua fábrica de motores em Porto Feliz (SP), uma das mais modernas já construídas pela Toyota; iniciou o projeto de revitalização de sua planta de São Bernardo do Campo (SP), a primeira fora do Japão em todo o mundo; e viu sua participação de mercado subir de 4,3% em 2014 para 8,8% neste ano (acumulado janeiro a novembro).

“Temos o privilégio de ter grandes e respeitáveis talentos em nossa empresa e Rafael Chang é um deles. Tenho certeza que sua experiência no Japão, Peru e Venezuela agregará valor à nossa operação no Brasil para continuarmos crescendo de forma sustentável. Sempre com respeito aos nossos clientes e parceiros”, diz St.Angelo.

Chang é formado em Engenharia Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Peru e iniciou sua carreira profissional na Toyota em 1994. Nesse tempo, atuou nas áreas de vendas e marketing da Toyota Peru até 2011, quando assumiu a área de Marketing e Vendas no Japão, dando suporte à América Latina e Caribe. Seu último cargo antes de assumir a operação brasileira foi Presidente da Toyota Venezuela, onde ficou por dois anos.

“Estou muito entusiasmado por comandar a operação brasileira da Toyota, a maior e mais importante de nossa região. O Brasil é um país com um grande potencial e quero continuar liderando a Toyota rumo a um futuro de crescimento sustentável”, afirma Rafael Chang, o futuro novo presidente da Toyota do Brasil.

Outros cargos também sofrerão mudanças em 2017. O atual vice-presidente executivo de marketing, planejamento de vendas e produto, Miguel Fonseca, agregava ainda função de relações públicas e assuntos governamentais do País que será trocada para o setor de vendas e pós-vendas da Toyota do Brasil.

Além disso, Hiroyuki Hirakawa além de vice-presidente executivo industrial da marca no Brasil, função atual, também cuidará do controle de produção e planejamento de projetos. E Hiroyuki Ueda deixará a vice-presidência executiva de vendas e pós-vendas da Toyota do Brasil para assumir a presidência da empresa na Venezuela.