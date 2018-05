Toyota anuncia novas contratações nas fábricas

14:27 · 04.05.2018

Serão 130 vagas para unidade de Porto Feliz, 740 para Sorocaba, além de outras 700 na cadeia de fornecedores

A Toyota iniciou processo de contratação para suas unidades industriais de Sorocaba e Porto Feliz, ambas no Estado de São Paulo. Serão, ao todo, 870 novos empregos com o intuito de aumentar o volume de produção das atuais 108 mil unidades por ano para 160 mil unidades por ano. O turno adicional nas duas plantas começará em novembro deste ano.

O início do terceiro turno nas duas plantas da marca produzirá, também, impacto na cadeia de suprimentos, com geração de 700 novos postos de trabalho nos fornecedores de Sorocaba.

A decisão da Toyota em operar por 24 horas naquelas instalações foi baseada em seu plano de crescimento sustentável. Com seu novo compacto premium, o Yaris, com início de vendas programado para o segundo semestre deste ano, a Toyota aumentará a oferta de produtos para os mercados brasileiro e latino-americano. O Yaris estará posicionado entre o sedan médio Corolla, líder de vendas em sua categoria, e o Etios, que tem obtido, desde 2012, expressivo crescimento de vendas na região.

Desta forma, a marca visa equilibrar a oferta dos modelos com a demanda destes mercados, a fim de oferecer aos consumidores locais a melhor experiência de compra e propriedade de um veículo automotor.

Fábrica de Sorocaba

A planta de Sorocaba, onde o Etios é produzido e o Yaris será em breve, contratará 740 novos colaboradores. Operando em três turnos, alcançará a produção de 160 mil unidades por ano combinando os dois produtos.

Com cinco anos de existência, completados em agosto de 2017, a planta foi fruto de um investimento inicial de US$ 600 milhões. Emprega atualmente 2.225 pessoas, já considerando parte das contratações para o terceiro turno, e é um marco nas operações da fabricante de veículos no Brasil, pois reúne atributos das plantas mais modernas da Toyota em todo o mundo.

O compacto premium Yaris, com início de vendas previsto para o segundo semestre de 2018, é fruto do investimento de R$ 1 bilhão, direcionado para equipar a planta de Sorocaba, que passará a produzir o veículo junto com as versões hatchback e sedã do Etios.

Com seu volume de produção expandido para 160 mil unidades anualmente, a fábrica atende a crescente demanda interna pelo modelo Etios, além de exportar o produto para diversos países latino-americanos. Hoje, o Etios brasileiro é comercializado na Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Costa Rica e Honduras.

Motores de Porto Feliz

A fábrica de Porto Feliz é a primeira planta de motores da Toyota na região da América Latina e Caribe e possui a mais avançada e inovadora tecnologia de processos de produção. Inaugurada em maio de 2016, produz os motores flex fuel e a gasolina, Dual VVTi, de 1.3L e 1.5L, que equipam o compacto Etios, comercializado no Brasil e em diversos países da América Latina, em um terreno de 872.500 m2.

Atualmente, a unidade está dobrando seu tamanho, fruto de um investimento de R$ 600 milhões, para a fabricação de propulsores para outros automóveis da marca produzidos no País a partir do segundo semestre de 2019. Porto Feliz contará com 130 novos colaboradores com o início do terceiro turno.