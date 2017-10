Suzuki Jimny chega mais equipado

08:35 · 16.10.2017

O sistema multimídia vem com tela de 7 polegadas que permite o espelhamento de celular O veículo possui chassi heavy duty, motor em alumínio e suspensão independente com eixo rígido, que tornam o Jimny valente para qualquer tipo de terreno

Na versão 2018, a Suzuki deixa o Jimny ainda mais completo. A parte interna ganhou o sistema multimídia com tela de 7 polegadas, que permite o espelhamento de celulares com sistemas Android e IOS, além de possibilitar a instalação de acessórios, como câmera de ré e tv digital.O volante de três raios com direção hidráulica progressiva agora tem novo desenho, sendo revestido em couro na versão 4Sport.

Outra novidade é o painel de instrumentos totalmente reestilizado, com novo grafismo e elementos prateados. O cluster recebeu uma tela digital, dando ainda mais visibilidade e fácil acesso as informações, como relógio, odômetro parcial A e B, hodômetro total, temperatura do fluído de arrefecimento e volume de combustível no tanque.

Desempenho

O Suzuki Jimny é equipado com o motor em alumínio 1.3L (DOHC) a gasolina, com 16 válvulas, 4 cilindros em linha, 85 cavalos de potência a 6.000 rpm com torque máximo de 11.2 kgf.m a 4.100 rpm, injeção multiponto sequencial e transmissão manual de cinco marchas.

Com o moderno sistema 4x4, a mudança da tração é feita com um simples toque no botão. No total, são 15 combinações de marcha: 2WD para uso urbano com tração traseira, 4WD com tração nas quatro rodas e 4WD-L que dobra o torque e permite enfrentar diversos obstáculos off-road com tração 4x4 com reduzida. É possível realizar as mudanças entre os modos 2WD e 4WD em velocidades de até 100 km/h.

Preparado para enfrentar as mais difíceis situações, o Jimny tem excelente de altura livre do solo, com 200mm, ângulo de entrada de 35º e de saída 45º, uma versatilidade para todos os tipos de terreno. A versão 4Sport conta ainda com engate traseiro de série. O Jimny 4Sport vem equipado com snorkel, ideal para atravessar trechos alagados.

Sendo o 4x4 mais barato à venda no Brasil, a versão Jimny 4Work custa R$ 67.490,00 e traz, além da tração nas quatro rodas com a mudança através de botão, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, rádio AM/FM, CD player com MP3, WMA, USB e Bluetooth. Além dela, o Jimny conta com outras três versões, todas fabricadas no Brasil: Jimny 4All, Jimny 4Sport e Jimny 4Work Off Road.

Valores nacionais:

Jimny 4All - R$ 68.890,00

Jimny 4Sport - R$ 76.690,00

Jimny 4Work - R$ 67.490,00

Jimny 4Work Off Road - R$ 75.290,00