Sprinter comemora 20 anos de Brasil

09:00 · 04.02.2017

Neste mês, a Mercedes-Benz completa 20 anos de comercialização da linha Sprinter no Brasil. Com amplo portfólio de vans de passageiros, furgões e chassis com cabina para transporte de cargas, a Sprinter criou o segmento de “large vans” (3,5 a 5 toneladas de Peso Bruto Total – PBT) no País.

“Ao longo de duas décadas, foram emplacadas cerca de 125.000 unidades da Sprinter no mercado brasileiro”, informa Werner Schaal, gerente sênior de Marketing & Vendas Vans da Mercedes-Benz do Brasil. “Esse notável volume de vendas atesta o sucesso dos veículos comerciais leves da nossa marca no País, segmento atendido a partir de 1994 com o modelo MB 180. Somando o total de vendas das duas linhas até 2017, a Mercedes-Benz alcança mais de 135.000 comerciais leves vendidos no Brasil”, pontua.

A atual geração, lançada em 2016, tem entre os seus destaques: o exclusivo Assistente de Vento Lateral (CrossWind Assist), farol de neblina com assistente direcional integrado e luzes de circulação diurna. Além disso, possui avançados recursos como o exclusivo Programa Eletrônico de Estabilidade ESP Adaptativo 9i, com integração dos sistemas ABS, ASR, BAS e EBD, freios a disco em todas as rodas e discos frontais, airbag para motorista (série) e acompanhantes da primeira fileira de bancos (série ou opcional, conforme o modelo), ar-condicionado (série ou opcional), rodas em liga leve (série ou opcional), piloto automático (série ou opcional), volante ajustável em altura e profundidade, volante multifuncional, rádio CD/MP3 com conexão Bluetooth, SD Card e AUX-In, fechamento central das portas por controle remoto, vidros, travas e retrovisores elétricos e faróis de neblina com assistente direcional.

Participação

A Mercedes-Benz vem registrando um aumento sistemático de participação de mercado em veículos comerciais leves no segmento de “large vans”, com reconhecimento e aprovação do mercado. “Em apenas cinco anos, aumentamos nosso market share em mais de 12 pontos percentuais, saltando de 14% em 2011 para 26,6% em 2016”, diz Werner Schaal. “Esse resultado é muito expressivo, por tratar-se de um segmento extremamente competitivo”.

Em 2016, foram comercializadas mais de 4.800 unidades da linha Sprinter no País, com isso, a marca obteve a participação de 26,6%, representando 2 pontos percentuais a mais em relação a participação de 2015, que foi de 24,5%.

A família de veículos comerciais leves Sprinter é formada pelos modelos 313 CDI Street (PBT de 3,50 t), 415 CDI (PBT de 3,88 t) e 515 CDI (PBT de 5 t). São três opções de entreeixos: 3.250 mm (curto), 3.665 mm (longo) e 4.325 mm (extra-longo). Os clientes contam com cerca de 60 versões de configuração da Sprinter, de acordo com o modelo, entreeixos, altura interna e outros itens.