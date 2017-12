Simulador de direção de pesados atinge 6 mil motoristas

09:18 · 16.12.2017

Lançado pela primeira vez em agosto de 2016, a utilização dos simuladores de direção para capacitar motoristas do transporte pesado já esteve presente em quase 60 mil aulas no Brasil. A iniciativa do Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) beneficiou quase 6,5 mil motoristas profissionais no País. A meta é alcançar 50 mil motoristas capacitados até 2019.A ferramenta reproduz o interior do veículo em tamanho e recursos, possibilitando vivenciar como é conduzir em rodovias, serras e estradas de terra, simulando diferentes tipos de carga e porte.

Nas aulas, são feitas orientações para a condução segura e econômica, sobre o uso de tecnologias embarcadas, entre outros temas. O equipamento voltado ao transporte pesado atende motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias C, D e E que trabalham com micro-ônibus, ônibus rígido urbano, rígido rodoviário, urbano articulado, urbano biarticulado, caminhão rígido com plataforma e baú, além de cavalo mecânico com um ou dois reboques. De acordo com a ProSimulador, empresa que fornece a ferramenta, são 75 simuladores instalados, localizados em 73 municípios Brasil afora. Inclusive, Fortaleza foi uma das cidades escolhidas para o programa, oferecendo os cursos desde abril deste ano , sobre o uso de tecnologias embarcadas, entre outros temas. O equipamento voltado ao transporte pesadoque trabalham com micro-ônibus, ônibus rígido urbano, rígido rodoviário, urbano articulado, urbano biarticulado, caminhão rígido com plataforma e baú, além de cavalo mecânico com um ou dois reboques.

O curso é gratuito e o público-alvo, a priori, é apenas trabalhadores com vínculos com empresas que são contribuintes com o Sest/Senat. Aqui em Fortaleza são oferecidas cinco temáticas: condução antecipatória, transporte de passageiros (ônibus) e cargas especiais (módulo de caminhões), situação de risco, tecnologias embarcadas e manobra do veículo.