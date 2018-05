Seguro DPVAT tem mais de 116 mil indenizações pagas de janeiro a abril

12:32 · 10.05.2018 / atualizado às 12:46

A cobertura por Invalidez Permanente é a que tem maior representatividade, com 71% (82.771) dos pagamentos realizados. O Boletim Estatístico da Seguradora Líder traz os dados consolidados entre janeiro e abril de 2018, período em que foram pagas 116.085 indenizações. O montante é 8% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado (126.261)

O Seguro DPVAT possui três modalidades de indenização: Morte, Invalidez Permanente e Reembolso de Despesas Assistenciais e Médicas (DAMS). O volume de indenizações por Invalidez Permanente é o mais representativo, com 82.771 pagamentos, 13% menos do que o mesmo período de 2017.

No primeiro quadrimestre de 2018 foram pagas mais de 12 mil indenizações por morte. Os dados de janeiro a abril mantêm tendências verificadas ao longo de 2018 como, por exemplo, a leve redução no comparativo ante 2017. Os homens continuam sendo os principais beneficiários, com 75% dos pagamentos.

A faixa etária de 18 a 34 anos é a que concentra o maior volume de vítimas (cerca de 55,4 mil), indicando que os acidentes de trânsito afetam principalmente pessoas jovens em idade economicamente ativa. A análise do total de indenizações pagas indica ainda que os motoristas foram as vítimas do acidente em 71.227 casos, sendo que entre estes 62.428 (88%) eram motociclistas.

Os acidentes envolvendo motocicletas concentraram 76% das indenizações, ainda que as motos sejam 27% da frota nacional de veículos. No período de janeiro a abril de 2018, a Região Nordeste apresentou o maior volume de indenizações pagas (31%), seguida pela Região Sudeste (29%) e Região Sul (19%). O Nordeste tem apenas a terceira maior frota de veículos de todas as cinco regiões brasileiras.

A Seguradora Líder divulga, mensalmente, os dados de indenizações pagas para que eles se tornem insumos para a construção de políticas públicas que contribuam para um trânsito menos violento. A companhia tem o compromisso de auxiliar na formulação de ações para prevenção de acidentes e educação no trânsito.