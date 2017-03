Salão Moto Brasil traz novidades em 2017

12:45 · 22.12.2016

O Salão Moto Brasil chega a sua 7ª edição em janeiro ainda maior. Em 2017, de 26 a 29 de janeiro, ocupará o pavilhão 4 do Riocentro, que tem mais de 23.000 m² de área. Entre as atrações estão shows, customização de motocicletas, exposição de fotos, Bikers Bar, museu temático, food trucks, espaço kids, palestras educativas, test-ride, serviços e shows de manobras radicais as equipes ProTork Alto Giro e GTM Show.

Além disso, o evento trará pela primeira vez a Feira de Negócios Moto Brasil. A criação dessa feira foi motivada pelo número crescente de negócios gerados nas edições anteriores e no potencial desse nicho. Na última edição – em janeiro deste ano – foram movimentados R$ 9 milhões em volume de negócios e mais de 86.000 visitantes, desses 93% com intenção de voltar em 2017. Serão 2.800 m² destinados a esta primeira edição da Feira que prevê mais de 60 expositores, entre eles estão confirmados Control Flex, Laquila, Mega Moto Brasil, Plasmoto e Pro Tork.

Os dias e horários serão diferenciados: dia 26/01 (das 16 h às 22 h) e 27 e 28/01 (das 14h às 22h). Mas, o público não é aberto. Como estratégia, segundo a organização, a área será destinada a convidados VIP´s - os melhores atacadistas, distribuidores, grandes lojistas e representantes de vendas - da região sudeste, que compreende Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E também alguns selecionados do Rio Grande do Sul.

O ingresso – do 2° lote – custa R$ 30 e pode ser adquirido em ponto de venda móvel e fixos no Rio de Janeiro, pontos fixos em São Paulo e também pela internet pelo www.ingressorapido.com.br.