Salão Moto Brasil chega a 7ª edição

11:05 · 18.01.2017

Motocicleta customizada exposta na edição de 2016 Equipe Pro Tork Alto Giro

O Salão Moto Brasil 2017 está chegando. Entre os dias 26 e 29 de janeiro, o Rio de Janeiro vai ter uma concentração maior de amantes de motocicletas, isso porque o Riocentro será palco do segundo maior evento das duas rodas. Para esta sétima edição, uma das novidades é um reboque portátil, que pesa 65 kg e desmontado fica com dimensões fáceis de carregar: 95 cm (comprimento) x 45 cm (altura e largura). Não precisa de ferramenta para montar e nos seus 3,05 m (comprimento) x 1,67 m (largura) transporta de Scooters a motos até 510kg. O RE.BO.Q, do Rio de Janeiro, é novo no mercado – lançado em julho do ano passado - e desde então vem despertando a curiosidade dos motociclistas, principalmente dos que por algum motivo precisam transportar suas motos.

Além disso, o evento conta com o tradicional globo da morte e a apresentação com manobras radicais das equipes Pro Tork Alto Giro e GTM Show (Grupamento Tático de Motociclistas da PMERJ). Para completar haverá um concurso de motos customizadas e uma exposição em 200m² com muitas raridades do segmento.