Salão de Detroit 2018 já tem data marcada

10:40 · 24.01.2017

O North American International Auto Show (Naias), ou melhor, o Salão de Detroit deste ano acabou de fechar suas portas ao público no dia 22 de janeiro. No entanto, as atividades já começaram para muitas marcas para organizar-se para a próxima edição. Inclusive, a data de 2018 está marcada. Agende-se: os dias de imprensa serão de 14 a 16 de janeiro e estará disponível para visitação do público de 20 a 28 de janeiro. Mais informações, em breve.