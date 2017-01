Saiba valor médio do seguro dos 10 carros mais vendidos em 2016 em seis capitais

15:50 · 06.01.2017 / atualizado às 17:07

De acordo com dados da Fenabrave, no ano passado, foram emplacados 2.050.327 carros, entre eles automóveis, comerciais leves (picapes e furgões), caminhões e ônibus. O Chevrolet Onix se consolidou na liderança, depois de assumir o topo em 2015, com 153.372 emplacamentos. O Hyundai HB20 e o Ford Ka completaram o pódio, com 121.616 e 76.616 emplacamentos respectivamente.

A Bidu Corretora realizou um levantamento que aponta o valor do seguro dos dez modelos mais emplacados no último ano. Para a cotação, foi utilizado o perfil de um homem, de 35 anos, casado e sem filhos. As cotações foram realizadas em seis capitais brasileiras: Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.



Modelo - Chevrolet Onix



Valor do seguro em Fortaleza: R$

Valor do seguro em SP: R$ 3097,52

Valor do seguro no RJ: R$ 1.662,66

Valor do seguro em BH: R$ 1.973,74

Valor do seguro em Brasília: R$ 1.748,62

Valor do seguro em Curitiba: R$ 1.921,42



Modelo - Hyundai HB20



Valor do seguro em Fortaleza: R$ 3.354,74

Valor do seguro em SP: R$ 6.570,07

Valor do seguro no RJ: R$ 2.674,62

Valor do seguro em BH: R$ 2.982,06

Valor do seguro em Brasília: R$ 2.787,18

Valor do seguro em Curitiba: R$ 3.426,32



Modelo - Ford KA

Valor do seguro em Fortaleza: R$1.981,03

Valor do seguro em SP: R$4.585,86

Valor do seguro no RJ: R$1.696,97

Valor do seguro em BH: R$2.160,24

Valor do seguro em Brasília: R$2.242,87

Valor do seguro em Curitiba: R$2.363,30



Modelo Chevrolet Prisma

Valor do seguro em Fortaleza: R$2.103,89

Valor do seguro em SP: R$4.260,52

Valor do seguro no RJ: R$1.848,39

Valor do seguro em BH: R$2.515,13

Valor do seguro em Brasília: R$1.757,60

Valor do seguro em Curitiba: R$1.986,01



Modelo Toyota Corolla

Valor do seguro em Fortaleza:

Valor do seguro em SP: R$6.145,98

Valor do seguro no RJ: R$3.263,79

Valor do seguro em BH: R$4.209,81

Valor do seguro em Brasília: R$3.548,92

Valor do seguro em Curitiba: R$4.779,63



Modelo Fiat Palio

Valor do seguro em Fortaleza: R$2.023,03

Valor do seguro em SP: R$4.393,34

Valor do seguro no RJ: R$1.539,56

Valor do seguro em BH: R$2.069,97

Valor do seguro em Brasília: R$1.845,25

Valor do seguro em Curitiba: R$2.169,11



Modelo Renault Sandero



Valor do seguro em Fortaleza: R$2.304,80

Valor do seguro em SP: R$4.069,35

Valor do seguro no RJ: R$2.051,33

Valor do seguro em BH: R$2.186,95

Valor do seguro em Brasília: R$2.436,29

Valor do seguro em Curitiba: R$2.641,90



Modelo Fiat Strada

Valor do seguro em Fortaleza: R$4.224,32

Valor do seguro em SP: R$9.249,69

Valor do seguro no RJ: R$3.925,96

Valor do seguro em BH: R$4.969,40

Valor do seguro em Brasília: R$3.859,96

Valor do seguro em Curitiba: R$4.361,04



Modelo Volkswagen Gol

Valor do seguro em Fortaleza: R$1.809,48

Valor do seguro em SP: R$4.584,83

Valor do seguro no RJ: R$1.560,02

Valor do seguro em BH: R$2.073,56

Valor do seguro em Brasília: R$2.021,91

Valor do seguro em Curitiba: R$2.090,68



Modelo Honda HR-V

Valor do seguro em Fortaleza: R$3.109,39

Valor do seguro em SP: R$5.268,50

Valor do seguro no RJ: R$2.980,86

Valor do seguro em BH: R$3.266,45

Valor do seguro em Brasília: R$2.927,41

Valor do seguro em Curitiba: R$3.133,54