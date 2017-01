Saiba quais os 10 carros que mais vendem na Argentina

12:00 · 23.01.2017 / atualizado às 12:25

A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Já viu essa frase? Pois enquanto no Brasil um carro popular é o líder, o Chevrolet Onix, no país dos hermanos, a Argentina, uma picape liderou as vendas em 2016, a Toyota Hilux

É um mercado diferente do brasileiro, bem menor em vendas e em tamanho. Mas muitos carros vendidos por aqui também são vendidos na Argentina, ainda que não sejam flex. Contudo, ele exibe particularidades em relação ao brasileiro.

Vale destacar que a Hilux subiu no ranking em 2016. No ano anterior, o líder havia sido o Volkswagen Gol, que caiu para terceiro colocado, sendo superado também pelo rival Fiat Palio. Confira abaixo o Top 10!

Confira os veículos mais vendidos na Argentina em 2016 segundo dados da consultoria Focus2Move:

1. Toyota Hilux - 31.964 unidades

2. Fiat Palio - 27.394 unidades

3. VW Gol - 26.897 unidades

4. Renault Clio - 25.377 unidades

5. Toyota Etios - 23.898 unidades

6. Chevrolet Classic - 22.249 unidades

7. Ford Focus - 21.600 unidades

8. Ford Fiesta - 19.429 unidades

9. Ford EcoSport - 19.174 unidades

10. Peugeot 208 - 18.959 unidades