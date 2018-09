Saiba as diferenças entre o teto solar e o teto panorâmico

12:05 · 18.09.2018 / atualizado às 12:10

O teto solar e teto panorâmico são acessórios que acrescentam mais sofisticação ao veículo. É por isso que a demanda para o acessório está cada vez maior. Mas qual é a diferença entre os dois? Eles podem ser abertos e fechados, aumentar a sensação de liberdade e espaço e trazer mais luminosidade para dentro do veículo, mas a construção e estrutura de cada são muito diferentes.

Tetos solares: ar fresco e mais luz

O teto solar é um item de sucesso na indústria automotiva desde 1956, quando a Webasto entregou seu primeiro teto solar à Daimler Benz. Desde então, o acessório evoluiu e agora é produzido com uma estrutura de vidro.

O equipamento é instalado na parte dianteira do veículo e pode ser completamente aberto, oferecendo uma troca de ar dentro do carro, dando mais conforto aos ocupantes. O teto solar consiste em um painel de abertura que é chamado de teto de carga inferior, que é montado na parte de baixo do teto e é a principal propriedade do item.

Tetos panorâmicos: mais espaço e experiência única

Diferente do teto solar, o teto panorâmico ocupa grande parte do espaço do teto no carro e o acessório pode ser um módulo fixo ou equipado com uma função de abertura. O equipamento pode ter um ou dois painéis de vidro onde a parte dianteira pode ser aberta. A característica básica do teto panorâmico é que o item pode ser um sistema de carga superior ou inferior. Dependendo do sistema instalado, o teto panorâmico pode ser construído na parte superior ou inferior. Os dois sistemas oferecem o máximo de luz solar e aumentam a sensação de amplitude dentro do carro.

Vantagens e semelhanças

Os tetos panorâmicos e tetos solares convencionais são equipados com proteção à radiação ultravioleta, o que reduz consideravelmente o calor dentro do veículo, mesmo quando o teto está completamente fechado. Além disso, geram uma atmosfera agradável e entregam uma experiência completa para aproveitar a paisagem, com uma sensação de liberdade e amplitude.

Se o motorista e passageiros decidirem diminuir a luz solar no carro, é possível deslizar a persiana manualmente ou automaticamente, dependendo do modelo e da cobertura do painel de vidro de dentro. Quando abertos, o teto solar e teto panorâmico garantem uma ventilação silenciosa em comparação com quando os vidros laterais estão abertos.