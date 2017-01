Reparo em amortecedor requer cuidado do reparador e ferramentas adequadas

08:00 · 29.01.2017

Segundo especialista, o movimento da haste origina ranhuram que dão origem ao vazamento

Os amortecedores são responsáveis por atenuar impactos na carroceria, frear os movimentos da mola e manter os pneus em contato com o solo. Quando já desgastados comprometem a estabilidade do carro em curvas e boa dirigibilidade.

De acordo com Jair Silva, gerente de serviço e qualidade da Nakata, a qual é fabricante de autopeças para o mercado de reposição, a maioria dos vazamentos no amortecedor é causado pelo uso de alicate para travar a haste durante a instalação e é muito fácil entender o porquê. “A haste é usinada, polida e cromada durante o processo de fabricação para que haja um perfeito assentamento do retentor dentro do corpo do amortecedor. Ao travar a haste com alicate para 'facilitar' o aperto da porca superior do amortecedor você estará deixando ranhuras ou marcas na haste. Com o movimento da haste para cima e para baixo essas ranhuras acabam formando um canal no retentor dando origem ao vazamento. O aperto final deve ser feito sempre com o veículo no solo”, revela.

Portanto, sempre que for necessária a troca os amortecedores, é importante que o reparador tenha em mãos as ferramentas adequadas para fazer o serviço, para não correr o risco de danificar o amortecedor e perder a garantia.