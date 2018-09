Renault Sandero chega a 1 milhão de unidades produzidas

12:34 · 13.09.2018

O Renault Sandero atingiu a marca de 1 milhão de unidades produzidas no Brasil desde seu lançamento, em 2007. O modelo, fabricado no complexo industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), abastece o mercado brasileiro e também o de exportação: ele é enviado para mercados como Argentina, Uruguai e Paraguai.

Atualmente, o modelo é vendido nas versões Authentique, Expression, GT Line, Stepway (lançado em 2008) e o esportivo R.S. 2.0 (lançado em 2015). O modelo também teve séries limitadas, como Tweed, Tech Run e Vibe.

“O Sandero é sucesso desde o seu lançamento e é reconhecido pelo seu grande espaço interno e robustez. Chegar a 1 milhão de unidades fabricadas é uma grande vitória e motivo de orgulho para todo o time Renault”, comenta o presidente da Renault do Brasil, Luiz Pedrucci.

Projetado pela equipe de engenheiros e designers da Renault do Brasil, o Sandero foi lançado em 2007 com as opções de motorização 1.0 e 1.6. Em 2011, passou por facelift e três anos depois, em 2014, chegaria sua nova geração, construído sobre nova plataforma, que conta com novo sistema elétrico, sistema de freios, de direção e suspensões, além de novo design e reformulação total do interior.