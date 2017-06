Renault Kwid será vendido com preços a partir de R$ 29.990

15:14 · 09.06.2017 / atualizado às 15:15

Com motor 1.0, o Renault Kwid será o sucessor do Clio - Foto: Divulgação

Uma das estrelas do Salão do Automóvel de Buenos Aires, o Renault Kwid foi lançado e promete agitar o mercado automotivo brasileiro. Isso porque o modelo, que será vendido a partir do final de julho, custará a partir de R$ 29.990.

O preço foi anunciado nesta sexta-feira (9), na Argentina. Com motor 1.0, o Renault Kwid será o sucessor do Clio e a produção será executada em São José dos Pinhais, no Paraná.

De acordo com a montadora, o Kwid deve fazer 15,2 Km por litro de gasolina e 10,5 Km por litro de etanol. O lançamento conta ainda com motor 3 cilindros sem correia, direção elétrica, indicador de troca de marcha.

Para quem quiser conhecer melhor o veículo, a Renault disponibiliza um hotsite , específico para o público brasileiro.

Confira o modelo, direto do Salão do Automóvel de Buenos Aires: