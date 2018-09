Receita Federal tira dúvidas sobre isenção na compra de veículos

11:31 · 21.09.2018

Com orientação da Receita Federal, universitários tiram dúvidas sobre pedidos de isenção de tributos na compra de veículos para pessoas com deficiência

Serviço estará funcionando nesta sexta-feira na exposição Mobility & Show, na capital paulista; no final de semana, a orientação será prestada pela equipe de Educação Fiscal da Instituição

A Receita Federal, por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) e da Equipe de Educação Fiscal, participará da Mobility & Show, exposição gratuita de automóveis, veículos e adaptações, equipamentos e serviços para pessoas com deficiência e familiares, idosos e pessoas com mobilidade reduzida e sequelas motoras. O evento será realizado na cidade de São Paulo entre os dias 21 e 23 de setembro.

Durante o dia 21 de setembro, sexta-feira, os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), da Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul) e do Centro Universitário Senac prestarão serviços de orientação sobre o pedido de isenção de IPI e IOF para pessoas com deficiência e autistas. No sábado, das 12h às 18h, e no domingo, das 9h às 17h, a orientação será feita pela equipe de Educação Fiscal da Receita Federal.

O NAF é uma atividade de extensão promovida por faculdades de ciências contábeis e comércio exterior, com o apoio da Receita Federal. Os núcleos têm a finalidade de promover a prática fiscal, por meio da realização de atendimentos a pessoas físicas e jurídicas, visando o aprimoramento do conhecimento acadêmico, além de prestar assistência aos contribuintes de baixa renda. Atualmente, há 321 núcleos formalizados no Brasil.

O evento acontece no Campo de Marte (avenida Santos Dumont, 1979, bairro Santana).

Para mais informações sobre isenção de IPI e IOF para pessoas com deficiência e autistas, consulte o site da Receita Federal:https://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/isencao-ipi-iof-pessoas-fisicas