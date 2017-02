Range Rover Classic está de volta

10:01 · 04.02.2017

O Salão Rétromobile 2017 verá pela primeira vez a apresentação da próxima série “Reborn” de veículos clássicos, raros e restaurados da Jaguar Land Rover. O Range Rover Reborn é um programa que oferece a oportunidade única de adquirir um Range Rover vintage original e altamente colecionável, diretamente da divisão Land Rover Classic no Reino Unido. Para esse projeto, serão escolhidos 10 exemplares iniciais do SUV de luxo na época de seu lançamento. Não é a primeira vez que a marca desenvolve esse projeto. Ano passado houve a apresentação do Land Rover Series I Reborn, no qual 25 unidades foram restauradas.

Evento

Outro ponto alto do evento será a primeira apresentação na Europa do lendário XKSS original, construído pela Jaguar Classic. Depois de ter sido mostrado à imprensa no Petersen Museum de Los Angeles em Novembro de 2016, este modelo na clássica cor Sherwood Green é a matriz de engenharia para nove outros veículos destinados a clientes em todo o mundo ao longo de 2017.

Também será mostrado no evento em Paris, França, de 8 a 12 de Fevereiro de 2017, o primeiro E-Type Fixed Head Coupe totalmente original restaurado direto na fábrica. De propriedade privada – emplacado na França em 1962 –, o E-Type cinza Gunmetal opalescente apresentado foi restaurado com engenharia reversa, que é o processo de restauro iniciado a partir de uma única peça original ou simulada – neste caso os paineis da carroceria. O restauro feito na fábrica assegurou a melhor adequação de peças e acabamento, com o motor original de 3,8 litros e transmissão completamente recondicionada.

Restauração

A divisão Land Rover Classics e sua equipe de especialistas possui décadas de experiência em engenharia e design para poder completar o primeiro Range Rover Reborn – um Range Rover Classic de 1978 cuidadosamente selecionado. "É uma maneira maravilhosa de preservar o tão procurado Range Rover de três portas da década de 1970, desde o ano-modelo desejado, até as cores de exterior e interior", destaca Tim Hannig, diretor da Jaguar Land Rover Classic.

Cada Range Rover Reborn será submetido a um restauro completo, seguindo as especificações originais da marca em 1970 e usando peças do Land Rover Classic para preservar e proteger a autenticidade do veículo. A equipe da Land Rover especializada em restauro vai informar aos clientes das melhores opções disponíveis para os veículos base – em termos de quão colecionável o carro se tornará, números preferidos para o chassis e as características únicas do produto. Os preços para restauros pelo Range Rover Reborn da Land Rover Classic começam a partir de £135 mil, , o que dá uma média de R$525.472,28

Interessados no Range Rover Reborn devem contatar: classic@landrover.com / +44 (0) 203 601 1255

Especificações Gerais

Cor: Bahama Gold

Motor: 3528cc V8 Gasolina, com Carburettor Zenith-Stromberg 175CD

Potência máx. de 132bhp a 5000rpm

Torque máx. de 251 Nm a 2500 rpm

Transmissão manual de 4 velocidades e diferencial central travável